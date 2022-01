Carlsen op kop in Wijk aan Zee, maar herboren Giri ook kansrijk voor toernooizege

Magnus Carlsen tijdens het Tata Steel Masters schaaktoernooi. Beeld ANP

De pijnlijke nederlaag die Giri vorig jaar in een alles beslissend armageddonvluggertje leed tegen Jorden van Foreest ligt nog vers in het geheugen. Maar ook in de voorafgaande jaren was hij tweemaal dichtbij. Beide keren werd hij afgetroefd door Carlsen, die in 2019 een half punt meer scoorde en in 2018 een blitz-tiebreak won.

Het is een klein wonder dat Giri opnieuw een kans heeft op de toernooizege na een eerste week waarin hij niet verder kwam dan vier remises en een nederlaag tegen Carlsen. Hij kreeg de geest na een fortuinlijke overwinning op de Amerikaan Caruana en een gratis punt dankzij de weigering van de Rus Doebov om afgelopen zaterdag met een mondkapje te spelen. Op Giri’s twee volgende winstpartijen tegen de Rus Jesipenko en de Amerikaan Shankland viel niets aan te merken.

Spottend glimlachje

Met een spottend glimlachje zei Carlsen dat Giri de laatste partijen uitstekend speelde en dat hij bovendien een enorme wil om te winnen had getoond: ‘In plaats van een partij op een vrije dag te spelen, pakte hij een vrij punt mee’. Het was een misplaatst plagerijtje omdat het inhalen op een rustdag van Giri’s niet gespeelde partij tegen Doebov niet aan de orde is geweest. De wedstrijdleiding gaf Doebov een nul, aan Giri werd niets gevraagd.

Een vijfde overwinning op rij ten koste van de Pool Duda zou woensdag zeer welkom zijn geweest voor Giri, maar die heeft er geen moment ingezeten. Na een enigszins mislukte opening moest Giri nauwkeurig spelen om erger te voorkomen. Carlsen genoot intussen van een extra vrije dag. De partij tegen voormalig uitdager Sergey Karjakin eindigde na een uurtje met een bloedeloze zetherhaling.