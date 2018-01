Carlsen niet langer alleenheerser blijkt eens te meer op Tata-toernooi

In dit toernooi blijkt opnieuw wat in de loop van 2017, waarin Carlsen geen enkel klassiek toernooi won, duidelijk werd: het verschil tussen hem en de rest is kleiner geworden. Voorbij is de tijd waarin hij met reuzenscores eerste prijzen won en met grote voorsprong de wereldranglijst aanvoerde. Zijn concurrenten hebben zich aan hem opgetrokken en weten hoe ze hem moeten weerstaan.



Denk niet dat Carlsen zich schuldig maakt aan slap geschuif. In elke partij gaat hij door tot het kleinste minikansje is verdwenen. Zijn laatste remise tegen de Rus Svidler was een prachtig schouwspel dat na een origineel begin eindigde met vuurwerk in de vorm van een offercombinatie die tot eeuwig schaak leidde. Carlsen leek zowaar vrede met het eindresultaat te hebben.