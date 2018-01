Carlsen is sterkste in 'loterij' en wint Tata-schaaktoernooi met tiebreak

Giri speelde uitstekend toernooi, maar voelt zich toch 'grootste loser van allemaal' Alleen wereldkampioen Magnus Carlsen doet niet onder voor Anish Giri in het prestigieuze schaaktoernooi van Wijk aan Zee. Twee potjes snelschaak moeten na twee weken de beslissing brengen. Giri: 'Win ik, dan presteer ik het onmogelijke.'

Over de vraag of Carlsen de terechte winnaar is van die 'loterij' kan geen verschil van mening bestaan. Zoals alom werd gevreesd, had Giri weinig in te brengen in de tiebreak. De eerste partij won Carlsen door overmacht en in de tweede neutraliseerde hij kleine problemen zo vakkundig dat Giri niets anders restte dan een remiseaanbod in vrijwel verloren stand.



De overwinning werd door Carlsen met opluchting begroet na een jaar waarin hij in geen enkel klassiek toernooi succesvol was. Grootse partijen, die tot in lengte van jaren zullen worden bewonderd, speelde Carlsen ditmaal niet. Maar hij excelleerde als vanouds in eindspelen met minimaal voordeel. Als hij die bereikte, wist hij steeds zijn tegenstanders tot ernstige fouten te verleiden.



Giri ontving van alle deelnemers de hoogste lof voor zijn spel, dat niet eerder dertien ronden lang zo stabiel was. Grote fouten wist hij te vermijden en in geen enkele partij was hij in serieus gevaar. Het netto resultaat van zijn inspanningen mag er zijn: door een winst van 25 ratingpunten steeg hij op de wereldranglijst van de vijftiende naar de tiende plaats.