Carlsen geeft na twee weken Tata Steel zichzelf en Van Foreest een pluim

Voor de buitenwereld maakte het weinig uit hoe Magnus Carlsen zaterdag Tata Steel Chess zou afsluiten. Vrijdag verdween de spanning uit het toernooi, toen Daniël Doebov, Carlsens tegenstander in de laatste ronde, zich na een positieve PCR-test moest terugtrekken. ‘Hij krijgt met een gratis punt de eindzege in de schoot geworpen’, zeiden de mopperaars.

Voor Carlsen stond in zijn laatste partij wel iets op het spel. Om de critici de mond te snoeren trok hij nog eenmaal alle registers open. Hij versloeg met zwart zijn voormalige Amerikaanse uitdager Fabiano Caruana in een partij waarover hij zeer tevreden was: ‘Voor mij maakt deze overwinning veel verschil. Ook na een remise zou het een goed toernooi zijn geweest, maar ik zou toch vooral met spijt terugdenken aan de vele kansen die ik heb gemist.’

Carlsen eindigde op een score van 9,5 uit 13 na zeven remises en zes overwinningen. Tegen de iets zwakkere deelnemers liet hij anderhalf punt liggen, maar tegen de nummers 2 tot en met 5 van de plaatsingslijst was hij op zijn best. Met zijn achtste triomf bevestigde hij nog eens dat Wijk aan Zee zijn favoriete jachtgebied is, zoals Linares en Dortmund dat voor de vorige wereldkampioenen Gari Kasparov en Vladimir Kramnik waren.

Na de eind vorig jaar gewonnen WK-match tegen de Rus Nepomniasjtsji zei Carlsen dat hij in 2022 de grens van 2900 ratingpunten hoopt te passeren. In dit toernooi bleek nog eens hoe moeilijk die opdracht is met zijn huidige 2865 rating. In Wijk aan Zee voegde hij slechts drie punten aan zijn totaal toe.

Anish Giri eindigde op de vierde plaats na een teleurstellende begin- en slotfase van het toernooi met tussenin een serie van 4 uit 4. Zijn zoete dromen werden wreed verstoord door een remise tegen de Pool Duda en een zware nederlaag tegen Jorden van Foreest. De toernooiwinnaar in 2021 moest ditmaal genoegen nemen met de vijfde plaats. Na dertien onderhoudende partijen ontving hij van Carlsen een compliment dat hij zal koesteren: ‘Voor mij als speler en als toeschouwer was Van Foreest de topattractie van het toernooi.’