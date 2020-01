Carlsen geeft Firouzja een lesje in het ware grootmeesterschap

Alireza Firouzja (links) en Magnus Carlsen. Beeld EPA

Zijn voormalige uitdager, de Amerikaan Fabiano Caruana, voert de ranglijst aan met een half punt voorsprong op vier achtervolgers.

Het duel met Firouzja was voor Carlsen cruciaal. Behalve de goed te maken achterstand in het klassement telde voor hem vooral het prestige. In de eerste week werd af en toe meewarig gesproken en geschreven over zijn matige vorm, terwijl Firouzja al werd verwelkomd als de toekomstige wereldkampioen.

Carlsen gaf zijn jonge opponent een gevoelige les in de strategie van de Spaanse partij, de toetssteen van het ware grootmeesterschap. Met loepzuivere, perfect op elkaar afgestemde manoeuvres bracht hij Firouzja in zo grote verlegenheid dat die na verloop van tijd geen zinvolle zet meer wist te verzinnen.

Een volmaakt meesterwerk was bijna voltooid, toen Carlsen onverwacht de concentratie verloor. Met een voorbarige stukwinst gaf hij zijn tegenstander de kans nog hardnekkig weerstand te bieden. Daar kwam het niet van. De teleurgestelde Firouzja was murw gespeeld en gaf op in de minst slechte stelling die hij in de laatste uren van de partij had gehad.

Carlsen zei dat hij zich vooraf zorgen had gemaakt. ‘Ik heb gezien hoe sterk Firouzja is als hij de posities krijgt die hem liggen. Gelukkig slaagde ik erin een traag manoeuvreergevecht af te dwingen met bijna alle stukken op het bord. Nu deze klip is omzeild, ziet de toekomst er zonniger uit. Met een half punt achterstand heb ik in ieder geval een mathematische kans op de toernooiwinst.’

Jorden van Foreest liet een grote kans liggen zich bij Caruana te voegen aan de top van het klassement. Tegen de Wit-Rus Vladislav Kovalev, de winnaar van de Challengersgroep in 2019, bereikte hij, met zwart nog wel, een droomstelling zoals je die in een toernooi van dit niveau na vijftien zetten zelden krijgt.

Op vele manieren kon Van Foreest beslissend voordeel bereiken, maar helaas koos hij een van de weinige wegen die niet naar het gewenste doel leidden. In een eindspel met een kwaliteit meer bleek dat zijn tegenstander zich kon verschansen in een onneembare vesting.