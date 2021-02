Carlsen en Doebov online zeker niet vlekkeloos, wel onderhoudend

Vooral voor de toeschouwers was het even wennen om na het hoogstaande klassieke spel in het Tata Steeltoernooi terug te keren naar het online-rapidschaak met de bijbehorende vergissingen, blunders en fatale muiskliks. Sommige deelnemers dachten er anders over. Zij waren blij met de kans in de derde etappe van de Magnus Carlsens Tour revanche te kunnen nemen voor een mislukt optreden in Wijk aan Zee.

Grote waardering verdient Anish Giri. Niemand zou het hem kwalijk hebben genomen als hij na de vele gemiste kansen op de eindzege tijdens de laatste dagen van Tata Chess plichtmatig en met tegenzin zijn partijen had afgewerkt. Giri liet zien uit welk hout hij is gesneden door in het eerste deel van het toernooi, waarin de zestien deelnemers elkaar eenmaal ontmoetten, uitstekend te spelen en naast Carlsen bovenaan te eindigen.

Daar bleef het bij. In de knock-outplay-offs van de eerste acht eindigden Giri’s twee minimatches tegen de Azerbeidzjaan Teimour Radjabov in 2-2, waarna hij ten onder ging in de beslissingsvluggertjes. Mocht u een goede tiebreakcoach zijn of kennen, laat het Giri weten.

Het voorlopige hoogtepunt van het toernooi was de kwartfinale tussen ­Carlsen en Daniël Doebov, de Russische ­tovenaar die helaas ontbrak in Wijk aan Zee vanwege een mogelijke coronabesmetting. Hun onderlinge partijen waren bepaald niet vlekkeloos, maar wel onderhoudend.

Carlsen – Doebov

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. d3 h6

Doebov koestert deze beginnerszet. ­Vorig jaar versloeg hij in een onlinepartij Karjakin na 5. c3 g5 in 21 zetten.

5. Pc3 Lb4 6. 0-0 Lxc3 7. bxc3 0-0 8. Lb3 d5 9. exd5 Pxd5 10. h3

Een onnodig en incorrect pionoffer.

10 ... Pxc3 11. De1 Pd4! 12. Pxe5 Pce2+

Diagram links

13. Kh1?

Logisch toch. Wit vermijdt problemen op de diagonaal h2-b8 die na 13. Kh2 zouden kunnen ontstaan. Toch had wit die ­koningszet moeten kiezen, want na zwarts volgende schijnoffer is hij verloren.

13 ... Lxh3! 14. gxh3 Pxb3 15. Dxe2

Of 15. axb3 Dd5+ 16. f3 Dxe5

15 ... Dd5+ 16. Kh2 Pxa1?

Een mooie en veilige weg naar de winst is 16 ... Pd4! 17. De4 Dxe5+! 18. Dxe5 Pf3+ 19. Kg3 Pxe5.

17. Lb2 Tae8

Sterker is eerst 17 ... f6 18. Pc4 en pas nu 18 ... Tae8..

18. Tg1! f6 19. Dg4 g5 20. Df5

Diagram rechts

20 ... Te7?

Na 20 ... Txe5 21. Dg6+ Kh8 22. Dxh6+ Kg8 23. Dg6+ geeft wit eeuwig schaak.

21. Pg6! Dd6+ 22. Tg3 Pxc2 23. Pxf8 Pd4

Even hopeloos als 23 ... Kxf8 24. Lxf6

24. Lxd4 Dxd4 25. Pe6 De5 26. Dg6+ Kh8 27. Dxh6+ Kg8 28. Df8+

Zwart geeft op.

Nadat zes rapid- en twee blitzpartijen een gelijke stand hadden opgeleverd, plaatste Carlsen zich voor de halve finale dankzij winst in het armageddonvluggertje.