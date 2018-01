Carlsen blundert, maar geeft dreigende nederlaag alsnog een andere wending

Ontreddering

Carlsens zus Ellen zei dat haar lichaam overal pijn deed

De achtste ronde was nog geen uur aan de gang toen de eerste akte van het drama zich voltrok. Zonder enige aanleiding gaf Carlsen met een buitengewoon slordige 18de zet pardoes een stuk weg. Natuurlijk was er een enkele goedgelovige die meende dat het een diepzinnig offer was, maar de ontreddering op Carlsens gezicht en vooral een objectieve analyse van de stelling bewezen het tegendeel. Paniek brak uit bij de commentatoren van de Noorse televisiezender die de partijen live uitzendt. Carlsens zus Ellen zei dat haar lichaam overal pijn deed.



Natuurlijk liet Carlsen het hoofd niet hangen. Na zijn blunder hervond hij de juiste concentratie en koos hij vlot spelend keer op keer de sterkste zet. Gawain Jones daarentegen verzonk in eindeloos gepeins, terwijl het met de kwaliteit van zijn zetten van kwaad tot erger ging. Een glad gewonnen stand veranderde eerst in onduidelijke chaos en even later in een zelf aangerichte ruïne. Een illusie armer gaf Jones op bij de 42ste zet.