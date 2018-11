Carlsen blijft wereldkampioen schaken

Magnus Carlsen blijft wereldkampioen schaken. De Noorse titelverdediger won in Londen de tweekamp van zijn Amerikaanse uitdager Fabiano Caruana. Als verwacht besliste Carlsen de strijd in de tiebreak met snelschaak, waarin hij meer bedreven is dat zijn opponent: 3-0 (best-of-four).