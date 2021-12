Carlsen blijft wereldkampioen schaken, gok Nepomniasjtsi pakt verkeerd uit

Ian Nepomniasjtsi (l) en Magnus Carlsen bespreken de partij van vrijdag die de beslissing bracht. Beeld AP

De uitdager voltooide in de elfde partij een catastrofale ineenstorting met een nederlaag die hij gemakkelijk had kunnen voorkomen. Gefrustreerd door Carlsens solide en foutloze spel waagde Nepomniasjtsji in een gelijke stand ‘een laatste worp met de dobbelstenen’, zoals de Engelse commentator David Howell het uitdrukte.

De hopeloze gok pakte uiteraard verkeerd uit. Carlsen verzuimde de partij onmiddellijk te beslissen in de koningsaanval, maar de door hem gekozen afwikkeling naar een gewonnen eindspel was goed genoeg. Toen Nepomniasjtsji bij de 49ste zet opgaf, leek hij vooral opgelucht dat zijn beproeving voorbij was.

Misschien had Anish Giri gelijk met zijn opmerking dat de uitdager geen zin had om na een remise zaterdag terug te komen voor een bij voorbaat hopeloze opdracht. Nepomniasjtsji nam afscheid van de tweekamp na zijn kapitale blunder in de achtste partij. Met een achterstand van twee punten wist hij dat hij kansloos was tegen een speler die in vijf WK-matches slechts twee partijen verloor.

Nog geen Kasparov

Voor het begin van de tweekamp zei Carlsen dat hij nog een lange weg moest afleggen om Gari Kasparov te onttronen als de grootste schaker aller tijden. Tijdens de persconferentie na de slotpartij werd hem gevraagd of hij er nu anders over dacht. ‘Het is niet aan mij om daarover te oordelen’, antwoordde Carlsen. ‘Bovendien is mijn carrière nog lang niet voorbij.’

De kampioen voegde door zijn ‘goede, professionele prestatie’, zoals hij zijn optreden zelf omschreef, een vijfde gewonnen WK-match toe aan een indrukwekkende erelijst. Voorlopig is hij even verlost van de onaangename druk die de verdediging van de wereldtitel telkens met zich meebrengt. Pas in het voorjaar van 2023 zal hij met zijn volgende uitdager moeten afrekenen.

Nepomniasjtsji – Carlsen

Elfde matchpartij

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. d3 Lc5 5. c3 d6 6. 0-0 a5 7. Te1 La7 8. Pa3 h6 9. Pc2 0-0 10. Le3 Lxe3 11. Pxe3 Te8 12. a4 Le6 13. Lxe6 Txe6 14. Db3 b6 15. Tad1 Pe7 16. h3 Dd7 17. Ph2 Td8 18. Phg4 Pxg4 19. hxg4 d5 20. d4 exd4 21. exd5 Te4 22. Dc2 Tf4

Diagram

23. g3 dxe3 24. gxf4 Dxg4+ 25. Kf1 Dh3+ 26. Kg1 Pf5 27. d6 Ph4 28. fxe3 Dg3+ 29. Kf1 Pf3 30. Df2 Dh3+ 31. Dg2 Dxg2+ 32. Kxg2 Pxe1+ 33. Txe1 Txd6 34. Kf3 Td2 35. Tb1 g6 36. b4 axb4 37. Txb4 Ta2 38. Ke4 h5 39. Kd5 Tc2 40. Tb3 h4 41. Kc6 h3 42. Kxc7 h2 43. Tb1 Txc3+ 44. Kxb6 Tb3+ 45. Txb3 h1D 46. a5 De4 47. Ka7 De7+ 48. Ka8 Kg7 49. Tb6 Dc5

Wit geeft op.