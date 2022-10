Carel Eiting, ooit Ajax nu Volendam: ‘Kijk niet te ver vooruit, probeer te genieten van elke dag’

Carel Eiting (rechts) probeert als middenvelder van Volendam aanvaller Cody Gakpo van PSV te stoppen. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Verwacht van Volendam-middenvelder Carel Eiting geen foto’s met een cocktail op het strand van Ibiza of poserend voor het zevensterrenhotel Burj Al Arab Jumeirah in Dubai, zoals die in vakantietijden veelvuldig op de sociale media van veel profvoetballers verschijnen.

Op zijn Instagram verscheen afgelopen zomer wel een foto van de 24-jarige Amsterdammer rennend en voetballend met Zuid-Afrikaanse kinderen tussen de bananenbomen op een rode ondergrond van lateriet. Op een andere foto wandelt hij door een kleine klas met dezelfde kinderen die hem toelachen.

Met een rugzak trok hij in voorgaande zomers al door India, Egypte, Jordanië, Marokko, Vietnam, de Filippijnen, Sri Lanka en Maleisië, somt hij op in het spelershome van Volendam tussen lunchende ploeggenoten. Het liefst ontdekt hij een land tot in de haarvaten. Een bezoek aan een lokale school hoort daar idealiter bij.

‘Dat is een bepaalde passie', vertelt hij. ‘We sporten samen en stellen elkaar vragen. We geven elkaar positieve energie, hebben lol en leren van elkaar. Ik wil vooraf wel zeker weten dat de kinderen er ook iets aan hebben, wil ze bijvoorbeeld niet afleiden van de les. Na zo’n vakantie voel ik me weer helemaal rijk.’

Zijn andere passie is voetbal. Eiting groeide op in wat bij Ajax ‘de gouden lichting’ ging heten. Ploeggenoten waren onder meer Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, Abdelhak Nouri, Vaclav Cerny en Donny van de Beek.

Ondanks de enorme concurrentie was hij basisspeler onder Erik ten Hag aan het begin van het memorabele seizoen 2018-2019 toen Ajax de Europese top bestormde, maar diverse blessures wierpen hem terug. De leergierige middenvelder, bijgenaamd ‘de professor’, trok naar het Engelse Huddersfield Town en daarna naar het Belgische KRC Genk. In de zomer verkoos hij promovendus Volendam boven aanbiedingen uit het buitenland.

Een verrassende stap voor een avonturier. ‘Mijn ambitie staat voorop', zegt Eiting. ‘Ik wilde na Ajax heel graag in het buitenland voetballen, nieuwe cultuur en omgeving, nieuwe speelstijl, andere omgangsvormen. Maar bij Volendam onder deze trainers denk ik het beste uit mezelf te kunnen halen.’

Met hoofdtrainer Wim Jonk en de directeuren/trainers Jasper van Leeuwen en Ruben Jongkind werkte hij al langdurig in de opleiding van Ajax. Samen met De Ligt wipte hij geregeld hun kantoor binnen om te praten over voetbal en talenten die ze waren opgevallen.

Eiting is een speler zoals Jonk vroeger was, een strateeg die de wedstrijd kan lezen met een zuivere pass en een goed schot. ‘Ze geloven hier in mij en willen dingen die goed gaan uitbouwen. Dit is weer een heel nieuwe wereld als je het vergelijkt met Ajax, alleen al qua accommodatie. We hebben minder de bal, er worden andere dingen gevraagd, dat is goed voor me.’

Eiting staat zijn mannetje op het middenveld, trapte al een bal in de kruising en gaf een fraaie assist met buitenkant voet. Maar Volendam staat laatste, waar oud-ploeggenoten De Jong, De Ligt en Van de Beek momenteel miljoenen verdienen bij internationale topclubs en al menig interland speelden. ‘Ik vind het mooi dat zij al zoveel bereikt hebben en gun iedereen een geweldige carrière. Jaloezie? Zonde van mijn energie. Ik heb nog steeds het geloof dat ik in de top kan komen. Ben topfit, gemotiveerd en heb het gevoel dat niets me kan tegenhouden.’

Dat het anders had kunnen lopen zonder zijn knieblessures, daar is hij ‘niet mee bezig’. ‘Ik heb geen moment getreurd, eerlijk gezegd. Steeds gedacht: dit is het, nu wil ik sterker terugkomen. Ik ben blij waar ik nu ben. De dingen die ik al heb meegemaakt zijn fantastisch.’

Zo sprak hij tijdens zijn revalidatie veel met Louis van Gaal die bij dezelfde fysiotherapeut hersteltrainingen deed. ‘Ik was bezig met oefeningen. Hij maakte daar een opmerking over. Ik ging daar tegenin. Mijn fysio keek me aan van: wat zeg jij nou, gek. Zo kwamen we in gesprek. Leuk dat ik met zo iemand kan sparren over voetbal, over het leven. Hij kan niet voor iedereen tijd maken. Hij zal ook getriggerd willen worden. Maar laat ik mezelf niet overschatten.’

Van Gaal is zonder camera’s in de kern dezelfde als met, schetst Eiting. ‘Ik herken wel hoe hij op persconferenties doet. Kan daar wel om lachen. Hij is gewoon aan het testen en wil zelf ook getest worden. Maakt niet uit wie het is. Hij wil leren.’

Ze hebben momenteel geen contact. Hard lachend: ‘Het is niet dat ik een appje stuur met: waarom zit ik niet bij de selectie? Maar met wie ik een leuke klik heb, gun ik het beste. Dus dat heb ik ook bij Louis van Gaal.’

Zaterdag speelt hij voor het eerst tegen Ajax, flink aangeslagen na de midweekse 1-6 tegen Napoli. ‘Ajax zal op zijn best zijn’, verwacht de professor. De wedstrijd staat niet rood omrand in zijn agenda. ‘Als ik iets geleerd heb van mijn reizen, van het leven: kijk niet te ver vooruit, probeer te genieten van elke dag.’