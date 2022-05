Carapaz spekkoper in enerverend Giro-weekeinde

Richard Carapaz in de aanval tijdens de etappe van zaterdag. Beeld Getty Images

Net als Carapaz beschikken die drie, Jai Hindley op 7 seconden, João Almeida (30 tellen) en Mikel Landa (59), over sterke ploegen om hun kopmannen vanaf dinsdag door de laatste zes etappes te loodsen. Het gaat daarbij om drie zware bergritten en een pittige heuveletappe.

‘Wij zeiden tegen elkaar: dinsdag begint de Giro pas’, vertelde Koen Bouwman na afloop. De Nederlander van Jumbo-Visma wist zondag de blauwe bergtrui te heroveren op de eerste klim van de dag, de Pila-Les Fleurs. ‘Ik had ook op de klim daarna als eerste boven willen komen, maar kreeg last van mijn rug’, zei Bouwman. ‘Ik besloot het rustig aan te doen, want er komen nog volop kansen.’

Bouwman, winnaar van rit zeven, fietste in de rit van zondag tussen de 61 en 48 kilometer van het einde vooraan met een volledig Nederlandse kopgroep van drie. Mathieu van der Poel testte zijn klimkwaliteiten en Martijn Tusveld van Team DSM mocht na het wegvallen van zijn kopman Romain Bardet voor eigen kans gaan.

Venijnige klimmetjes

De Italiaan Giulio Ciccone won de bergetappe naar Cogne. Die leverde een Nederlands record op doordat Tusveld als vijfde finishte en Bauke Mollema en Gijs Leemreize op plekken acht en negen eindigden. Door die prestaties kwam het totaal deze Giro nu al op 24 Nederlandse top-10-noteringen in etappes. Het vorige record, 22, dateert van 2017, het jaar waarin Tom Dumoulin als eerste Nederlandse wielrenner de Ronde van Italië won.

De etappe van zondag, met finish bergop, veranderde niets aan de top van het klassement. Favorieten die eerder zeeën van tijd hadden verloren, zoals Ciccone en Hugh Carthy, mochten nu hun gang gaan. De korte maar spectaculaire en bloedhete rit daarvoor op zaterdag over een parcours met venijnige klimmetjes rondom Turijn, schudde de strijd om de roze leiderstrui juist wel op.

Dat was vooral de verdienste van de ploeg van Hindley: Bora-Hansgrohe. Onder aanvoering van de Nederlander Wilco Kelderman, die zijn klassementsambities overboord heeft gezet na een mindere dag op de Blockhaus, voerde Bora het tempo dusdanig op dat meerdere favorieten hun kansen op de eindzege in rook op zagen gaan. Simon Yates won de rit en het Duitse Bora staat er nu goed voor. Ze hebben naast Hindley op 7 seconden ook Emanuel Buchmann op plek 7 staan op twee minuten. Carapaz en zijn ploegmaten van Ineos zullen in week drie de aanvallen van beide Bora-renners steeds moeten beantwoorden.