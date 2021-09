Cannabis van de dopinglijst? Sporters hebben wel degelijk baat bij een jointje

Sha'Carri Richardson werd geschorst vanwege cannabisgebruik en miste daardoor de Spelen van Tokio. Beeld BELGA

Josiah Hesse vond hardlopen maar niks. De Amerikaanse onderzoeksjournalist had er het lijf niet voor, de motivatie ontbrak, hij vond het saai en pijnlijk. Tot hij voor trainingen cannabis ging gebruiken. Toen vlóóg hij plotseling over de weg.

Hij is niet de enige, ontdekte Hesse. Niet alleen recreanten, ook topsporters hebben baat bij het gebruik van de softdrugs, schrijft hij in zijn vorige week uitgekomen boek Runners’s High. En dat terwijl het mondiale dopingagentschap Wada juist wil onderzoeken of cannabis van de dopinglijst af kan omdat het geen prestatiebevorderend effect zou hebben.

Hesse sprak voor zijn boek met sporters uit verschillende olympische disciplines. De populariteit van de drugs bleek enorm. ‘Dat waar ik zo’n fan van was, bleken professionele sporters massaal te doen. Ik schat in dat 50 tot 80 procent van de topsporters cannabis gebruikt in trainingen of wedstrijden. Ik had daar geen idee van en vond dat de wereld dit moest weten.’

Topsporters gebruiken cannabis volgens Hesse voor verschillende dingen. Als pijnstiller, om eetlust aan te wakkeren (bijvoorbeeld onder gewichtheffers) of om minder stress te ervaren.

Mentale druk

De mentale druk in de topsport is een veelbesproken thema sinds verschillende boegbeelden zich hebben uitgesproken over de spanning waar ze tijdens wedstrijden last van hebben. Tennisster Naomi Osaka werd depressief na haar overwinning op de US Open en wilde tijdens Roland Garros geen pers meer te woord staan. Turngrootheid Simone Biles besloot zich tijdens de Olympische Spelen van Tokio terug te trekken omdat ze gebukt ging onder de verwachtingen. Zouden zij gebaat zijn bij een jointje? ‘Je zou cannabis een soort mentale doping kunnen noemen’, zegt Hesse. ‘Het helpt je om beter met de druk om te gaan. Je krijgt er meer zelfvertrouwen van.’

De Nederlandse dopingautoriteit pleit er al jaren voor om cannabis van de dopinglijst af te halen omdat onderzoeken uitwijzen dat je er niet beter van gaat sporten. Het gebruik ervan vermindert het concentratie- en reactievermogen en het verhoogt de bloeddruk en de hartslag.

‘Je wordt er juist trager van’, zegt Vincent Egbers, de voorzitter van de Nederlandse dopingautoriteit. ‘Het stond met name op de dopinglijst omdat cannabis slecht voor je is, en omdat het gebruik ervan niet in de geest van de sport is. Stel je voor dat je een foto ziet van een heel hockeyelftal met joints. Dat is geen mooi uithangbord voor de sport.’

Cannabis staat sinds 1989 op de dopinglijst. Het mag alleen buiten wedstrijdverband gebruikt worden. In Nederland worden sporters met enige regelmaat betrapt op het gebruik van tetrahydrocannabinol (THC), de werkzame stof in de plant.

Recreatieve gebruikers

Omdat de stof nog dagen na gebruik in de urine aangetroffen kan worden, werd de maximale toegestane hoeveelheid in 2013 verhoogd. De drempelwaarde voor een positieve dopingtest ging van 15 naar 150 nanogram per milliliter. ‘Er waren te veel recreatieve gebruikers waarbij we de stof bijvoorbeeld twee weken na het gebruik ervan nog konden vinden’, zegt Egbers.

Voor 2013 werden er jaarlijks ongeveer zeven Nederlandse sporters betrapt op cannabis, nu zijn het er per jaar meestal niet meer dan één of twee. Onderzoeksjournalist Hesse denkt dat sporters massaal gaan experimenteren als cannabisgebruik ook tijdens wedstrijden wordt toegestaan. Hij heeft daar geen morele bezwaren tegen. ‘Andere pijnstillers worden ook in de sport gebruikt, maar die zijn veel schadelijker.’

CBD-olie, een stof die niet op de dopinglijst staat en ook uit de cannabisplant komt, is al geaccepteerd in de sport. De Amerikaanse triatlonbond wordt gesponsord door een bedrijf dat de olie, die kalmerend zou werken, produceert.

Eten

Zelf is Hesse gek op cannabis dat in eten verwerkt zit, zogenaamde edibles. Op die manier krijgt hij de schadelijke stoffen niet binnen via de rook van een joint. ‘Ik eet het vaak in de vorm van chocola of gummy beertjes waar het in zit. Ook tijdens trainingen. Mijn benen voelen er licht door en het maakt rennen heel plezierig. Het voelt net alsof je weer een kind bent.’

Voorheen werden sporters nog zwaar bekritiseerd als ze betrapt werden met een joint, maar die tijd is veranderd. Zwemmer Michael Phelps, de meest gedecoreerde olympiër aller tijden, kreeg in 2009 een schorsing van drie maanden toen hij wiet had gerookt. De Amerikaanse zwembond zei in een verklaring dat hij het vertrouwen van jonge kinderen had beschadigd.

Op het opgestoken jointje van de Amerikaanse sprintsensatie Sha-Carri Richardson werd dit jaar al heel anders gereageerd. Richardson miste de Spelen van Tokio omdat ze vlak voor de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden cannabis had gebruikt. Ze zei dat ze dat deed om de dood van haar moeder te verwerken. Richardson accepteerde een schorsing van dertig dagen en kon haar olympisch debuut daardoor niet maken.

Of het haar ook zou hebben geholpen om snel te lopen? ‘Ik ken sprinters die het gebruiken’, zegt Hesse. ‘Ze doen het om met de druk om te gaan. Het hoeft je reactievermogen niet aan te tasten als je weet welke hoeveelheid je moet gebruiken.’