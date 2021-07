Candy Jacobs eerste lid Nederlandse ploeg in Japan dat positief op corona test

Candy Jacobs is de huidige nummer 5 in de wereld van skateboarden, maar kan nu niet deelnemen aan dit nieuwe onderdeel op de Olympische Spelen. Beeld Getty

Jacobs werd onmiddellijk voor tien dagen in isolatie geplaatst en zal maandag niet kunnen uitkomen op haar discipline, street.

Eerder vielen turnreserve Naomi Visser en polstokhoogspringer Rutger Koppelaar, nog voor vertrek naar Japan, uit door een covid-besmetting. Zij hadden moeten aansluiten bij de nationale ploeg die deze week in een aantal trainingskampen in het centrale dorp van Tokio binnen druppelt. Vijf dagen voor de eerste olympische beurt mag een sporter het dorp betreden.

Bij die vers verzamelde Nederlandse ploeg in de Japanse hoofdstad zat de schrik over het voorval-Jacobs er woensdag goed in. Over twee dagen beginnen de vorig jaar uitgestelde Olympische Spelen. Vrij snel kwam vast te staan dat Jacobs geen ‘close contact’ had gehad. Perswoordvoerder John van Vliet, geruststellend: ‘Candy sliep alleen op een kamer.’

Ook zou Jacobs haar teamgenoten, de 16-jarige vlagdrager Keet Oldebeuving en Roos Zwetsloot, niet hebben aangestoken bij een nauw contact. ‘Ze droegen mondkapjes tijdens de vlucht naar Tokio’, aldus Van Vliet. Het was elf uur vliegen van Amsterdam naar de Japanse hoofdstad. Het drietal zat naast elkaar op een rij stoelen ter hoogte van de veelbezochte toiletafdeling in de Boeing 777. Dat kan, door het voortdurende bezoek van mensen met hoge nood, als een risico worden gezien. Achteraf.

Volgens Van Vliet, die de woordvoering namens chef-arts Peter Verstappen deed, zou de besmetting van Jacobs tien dagen oud kunnen zijn. Het zou daarmee mogelijk een ‘vals-positief’ zijn. Van Vliet zegt dat zoiets volgens de Playbooks, de richtlijn voor gedrag op de door de pandemie geplaagde Spelen, niet uitmaakt. ‘Donderdag wordt Candy getest. Ook als dat negatief is, moet zij haar tien dagen in quarantaine volmaken.’

Jacobs, dinsdag op Instagram nog uitgelaten over de teamspirit die zij voelde in haar zo individuele urban-sport, werd positief getest, daarna kreeg het speekselmonster een hertest. Vervolgens werd overeenkomstig de regels een PCR-test met keel- en neus-swap, de ‘stokjestest’, afgenomen die opnieuw positief was.

Quarantaine-hotel

‘We hebben geen idee waar Candy deze besmetting heeft opgelopen’, aldus de woordvoerder van TeamNL. Hij zei dat Jacobs haar voortijdige afscheid ‘verschrikkelijk’ had gevonden. De sportvrouw, sinds vijf jaar een beroeps op het board, werd vervoerd naar het speciale quarantaine-hotel dat de Japanse organisatie voor besmette olympiërs heeft ingericht. Van Vliet: ‘Dat hotel is buiten het dorp. Het is voor haar op de kamer blijven. Strikt. Eten wordt voor de deur geplaatst. We kunnen met haar bellen. Of ze klachten had? Niet dat wij weten. En voor de zekerheid: Candy was gevaccineerd.’

Candy Jacobs uit Tegelen werd twee keer vierde bij de X-Games, de Olympische Spelen voor urban-sporten en durfsporten. Ze is de huidige nummer vijf van de wereld en dacht in Tokio het podium te kunnen halen. Sinds de olympische erkenning van de sport kon de Limburgse ervan leven. Ze trainde zoveel, onder andere in het skateboard-centrum van Den Haag en een eigen door vrienden ingerichte baan, dat zij overtraind dreigde te raken en de coach haar voorschreef een extra hobby erbij te nemen. Dat werd puzzels leggen, verklaarde zij in een YouTube-filmpje over de Nederlandse driekoppige olympische skateboardploeg. Daarin schreeuwde ze haar volgers nog toe: ‘Was je handen en blijf gezond.’

Volgens de wetenschap zou skateboarden, in de buitenlucht, een ‘laag-risico sport’ zijn in deze pandemische tijden. Verder zijn dat naar de inschatting van Britse wetenschappers zeilen, paardensport en handboogschieten. Gemiddeld gevaarlijk zijn hockey, voetbal en rugby, semi-contactsporten in de buitenlucht. ‘Hoog risico’, zijn boksen en worstelen. Indoor en full-contact. Judo wordt daar ook toe gerekend.