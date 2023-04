Canadese Summer McIntosh zwemt als 16-jarige al wereldrecords: Is dat wel gezond?

Summer McIntosh uit Canada in actie op de WK in Boedapest in 2022. Beeld AFP

‘Jezusmina’, dacht Kira Toussaint in 2019 bij een wereldbekerwedstrijd in het Russische Kazan. De zwemster stond klaar voor de 200 meter rug en in de rij naast haar op het startblok een Chinees meisje van 13. Toussaint was destijds 25. ‘Gewoon twaalf jaar jonger dan ik. Volgens mij won ik daar nog wel, maar zij zwom écht heel hard.’

De Canadese Summer McIntosh zwom onlangs in een week tijd twee wereldrecords, op de 400 meter vrije slag en op de 400 meter wisselslag. Ze is 16 jaar. Maar binnen het zwemmen leidt zulk jeugdig succes niet tot veel discussie, ondanks de aandacht voor leeftijdsgrenzen in andere sporten.

In de turnwereld wordt door Nederlandse gymnastiekunie gepleit voor een verhoging van de minimumleeftijd van 16 naar 18 jaar, vooralsnog tevergeefs. In het kunstschaatsen werd vorig jaar bekend dat de minimumleeftijd voor seniorentoernooien de komende twee jaar van 15 naar 17 gaat. De internationale schaatsbond ISU wil met die grens de fysieke en mentale gezondheid van schaatsers beschermen.

Phelps en Thorpe

Met haar records is McIntosh geen uitzondering. Michael Phelps, de succesvolste olympiër ooit, debuteerde op zijn 15de op de Olympische Spelen. Een half jaar daarna, nog steeds 15 jaar oud, zwom hij zijn eerste wereldrecord. Een andere zwemlegende, Ian Thorpe, werd in 1998 op zijn 15de de jongste mannelijke wereldkampioen uit de geschiedenis.

Er is ook een groot verschil, vindt Toussaint (28), tussen meedoen met de wereldtop op 13-jarige of op 16-jarige leeftijd. ‘Het verschil tussen een gesprek met iemand kunnen voeren of niet. Toen ik 13 was, zwom ik drie keer in de week een uurtje. Nou daar kun je geen wereldrecords mee zwemmen, kan ik je vertellen. Maar ik denk wel dat doordat ik vroeger niet zoveel uren maakte, ik nu nog met heel veel plezier zwem.’

In Nederland beginnen kinderen vaak rond hun 4de met zwemmen, maar echt veel trainingsuren maken ze pas op latere leeftijd. ‘In het turnen staan meisjes van rond de 12 jaar soms 40 uur in de zaal met een trainer. In het zwemmen is het veel als ze op die leeftijd tussen de drie à vier uur per week trainen’, zegt Mark Faber, hoofdcoach bij zwembond KNZB.

Internationale sportbonden bepalen zelf welke minimumleeftijd er bij seniorentoernooien gehanteerd wordt. In Nederland geldt dat sporters pas op 16-jarige leeftijd worden toegelaten in nationale trainingscentra. ‘Zwemmen is niet de eerste sport waar wij ons zorgen moeten maken als het aankomt op een leeftijdsgrens’, zegt André Cats, directeur topsport bij NOCNSF en voormalig technisch directeur bij zwembond KNZB.

‘Artistieke sporten’

Dat is anders bij ‘meer artistieke sporten’, vindt Cats. Bij sporten als kunstrijden, schoonspringen en turnen is er een groter gevaar dat kinderen op jonge, te vroege leeftijd veel moeten trainen. ‘Omdat kleine kinderen qua lichaamsbouw in het voordeel kunnen zijn in hun sport. Dat geldt niet in het zwemmen’, zegt Cats.

Faber spreekt over exceptionele talenten. ‘Eens in de zoveel tijd komt er iemand naar boven. Voor elke sport is het zo dat er een paar sporters echt uniek zijn qua talent. Die ontwikkelen zich stormachtig, zoals Ranomi Kromowidjojo en Pieter van den Hoogenband bij ons. Of Phelps en McIntosh buiten Nederland.’

Wat ook een groot verschil maakt, stelt de hoofdcoach, is dat het Canadese meisje klaarblijkelijk op alle fronten verder is dan wie dan ook. ‘Als het er nou tien waren van die leeftijd, zou ik zeggen: dan moet er misschien een andere categorie voor zijn. Maar dat is niet het geval.’

Ook een verschil tussen bovengenoemde artistieke sporten: zwemmen is geen jurysport. Het lijkt Cats onwenselijk om een wereldrecordhouder thuis te laten vanwege haar leeftijd. In jurysporten is minder makkelijk objectief vast te stellen wie de beste is.

Depressies

Kromowidjojo was 15 toen ze in 2005 haar eerste seniorentoernooi zwom, de EK. De vorig jaar gestopte zwemster woonde destijds nog thuis. Zij zou evenmin pleiten voor een leeftijdsgrens in het zwemmen. ‘Ik denk dat het gaat om de intrinsieke drive. Als je het dolgraag wilt, wat in mijn geval ook zo was, moet een volwassene dan zeggen: nee, jij bent te jong!’

Het gaat er vooral om hoe jonge sporters begeleid worden, vindt Kromowidjojo. Dat ze leren omgaan met verwachtingen en druk en beschermd worden. Dat beamen Faber en Cats, die daarnaast niet twijfelen over de aanpak bij de jonge Canadese wereldrecordhouder. Cats: ‘Alles draait om de begeleiding. Ik weet dat Canada qua trainingsaanpak en meerjarenplanning vergelijkbaar is met Nederland.’

Wat Thorpe en Phelps betreft, beiden spraken na hun zwemcarrière open over hun depressies. Ze verbonden die voor zover bekend nooit aan de jonge leeftijd waarop ze doorbraken, of aan hun topsportleven.

Toussaint las na de wereldrecords van McIntosh op de sociale media opmerkingen over kinderarbeid. ‘Dan denk ik: dat meisje heeft gewoon een hobby, er zijn wel meer kinderen die een hobby hebben. Zij heeft er hartstikke veel plezier in. Ze werd voorheen getraind door mijn huidige coach, ik weet dat zij hartstikke goed begeleid wordt.’