Canadese nieuwkomer Fish wint goud op 10 kilometer in wereldrecord

Graeme Fish viert het goud en zijn wereldrecord op de 10.000 meter op het WK afstanden in Salt Lake City. Beeld ANP

Het vorige wereldrecord stond op naam van zijn landgenoot Ted-Jan Bloemen, in wie hij zijn grote voorbeeld heeft. Bijna tweeënhalve seconde snoepte Fish van die tijd af. Het betekende ook een einde aan de hegemonie van Nederland op die afstand. In de twintigjarige historie van de WK afstanden was er nog nooit een Nederlander níét wereldkampioen op de 10 kilometer geworden.

En dat dus allemaal dankzij een student bewegingswetenschappen, die 22 jaar geleden werd geboren in Moose Jaw, een stadje van 35.000 inwoners in het zuiden van Canada. Daar leerde hij al op jonge leeftijd schaatsen. Vijf jaar was Fish toen hij zijn eerste wedstrijd reed.

Het leverde een klassiek familieverhaal op. Zijn moeder Marie, in Salt Lake City als toeschouwer op de tribune: ‘Graeme schrok zo van het startschot dat hij de verkeerde kant op ging. Daar pesten we hem nu nog weleens mee.’ In zijn jeugd deed Fish ook aan basketbal, badminton, cross country en voetbal, maar schaatsen bleek zijn grootste liefde.

Waar Canada vooral het land van de sprinters is, koos Fish juist voor de lange afstanden omdat steeds duidelijker werd dat hij beter uit de verf kwam zodra hij meer kilometers moest afleggen. De Nederlandse coach Bart Schouten, sinds 2010 werkzaam in Canada, kreeg in 2018 voor het eerst met hem te maken. Hij noemt Fish ‘een spons’. ‘Graeme zuigt alle informatie op, zelfs tijdens de race kun je hem goed bereiken. Hij zegt altijd: ik ben getrouwd met schaatsen, zo bezeten is hij met zijn sport bezig.’

‘You can go'

In zijn gouden race in Salt Lake City reed hij een zogeheten ‘negatieve split’: de eerste helft van zijn rit was langzamer dan de tweede. Rondjes 30+ wisselde hij in voor 29’ers. Schouten: ‘Na rondje of 10 zag ik dat het heel goed ging en riep ik: you can go. Vijf ronden later begon ik te geloven in een wereldrecord. Vier ronden voor het einde ben ik dat ook daadwerkelijk gaan roepen tegen hem.’

Met Ted-Jan Bloemen als nummer twee was het wederom een succesvolle dag voor Canada. Een dag eerder waren er al drie Canadezen bij de eerste vijf op de 5 kilometer geëindigd. Nederland stelde opnieuw teleur. Patrick Roest eindigde op de 10 kilometer als achtste. Zijn race werd een martelgang. Met een vierde plek was Jorrit Bergsma de beste Nederlander.

Fish en zijn landgenoot Ted-Jan Bloemen met de Canadese vlag. Beeld ANP

Opgaves

Het was niet alleen vanwege het wereldrecord een gedenkwaardige middag in de Utah Olympic Oval. Liefst drie schaatsers gaven op, omdat ze moeite hadden met zware omstandigheden op hoogte in Salt Lake City. In de openingsrit stopte de Kazach Dmitry Morozov halverwege de race. Na de dweilpauze stapten er zelfs twee schaatsers in dezelfde rit uit hun race: de Italiaan Nicola Tumolero, die in 2018 olympisch brons pakte op de 10.000 meter, en de Rus Alexander Rumyantsev hielden het voor gezien. ‘Nog nooit meegemaakt dit’, zei Schouten. ‘Maar het geeft aan hoe zwaar zo’n 10 kilometer kan zijn. Je gaat echt kapot.’

Opvallend was ook de vreugde binnen zijn team na de zege van Fish. Bloemen liep in de catacomben doodleuk met een hoedje in de vorm van een vis, een knipoog naar de achternaam van zijn ploeggenoot. Op het ijs had hij hem al een zoen gegeven. Bloemen: ‘Wie kan nou zeggen dat hij zijn opvolger zelf heeft opgeleid? Mooi toch?’

Die teamgeest zit volgens Schouten deels in het karakter van de Canadezen. ‘Het is een relaxed volk, dat niet snel ruzie zoekt. Dat zie je in het schaatsen terug.’ Maar het is ook het gevolg van het streng bewaken van het groepsproces. ‘We tolereren geen gedrag wat de teamgeest kan verstoren. Die jongens kunnen alleen beter worden als ze goed samenwerken.’

Zondag mag Fish zijn nieuwe recordtijd op de baan in Salt Lake City hangen. Het oude van Bloemen zal dan, vrienden of niet, in stukken worden gebroken. Op verzoek van Bloemen zelf trouwens. Fish: ‘Hij zei: als je het wereldrecord breekt, dan moet je ook het bord breken.’

Fish op weg naar het goud. Beeld EPA