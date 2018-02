Canada is maar met één ding bezig - goud winnen op het spel dat nergens anders zo populair is: curling

Zijn naam doet in de wereld nauwelijks een bel rinkelen, maar in Canada is Kevin Koe (43) een grootheid dankzij curling . Dat geldt ook voor Rachel Homan (28), de aanvoerder van de vrouwenploeg. In de eerste weken van december was Canada maar met één ding bezig: de Tim Horton's Roar of the Rings. Ofwel de kwalificatiewedstrijden voor het curlingtoernooi van Pyeongchang. De olympische kampioenen van 2014, de teams van Brad Jacobs en van Jennifer Jones, haalden het niet.



De verdediging van het goud van Sotsji is in Korea in handen van de kwartetten van Kevin Koe uit Calgary en Rachel Homan uit Ottawa.