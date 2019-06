Canada glundert van trots na NBA-titel voor Toronto Raptors: ‘Cirkel is rond’

In de finale werd ook nog eens een van de beste teams ooit verslagen: de Golden State Warriors. Dat maakte Canada trots, van premier Trudeau tot rapper en superfan Drake, die na de titel meteen twee kampioensnummers uitbracht. Donderdagnacht was er geen vierkante meter meer vrij op het plein in Toronto naast de Scotiabank Arena, waar duizenden fans bij uitduels al jaren fanatiek de verrichtingen van hun ploeg volgen.

In 2014 kreeg het plein om die reden al de bijnaam ‘Jurassic Park’. De basketbalclub dankt zijn naam namelijk aan de dinosaurus uit de Hollywoodfilm die nog vers in het geheugen zat in 1994 bij de oprichting van de Raptors.

Toen de afgelopen twee maanden de Raptors de ene na de andere ploeg versloegen in de play-offs van de NBA gebeurde er alleen iets opvallends. Verenigd door de slogan ‘We The North’ werden overal in Canadese steden Jurassic Parks ingericht.

And that's how we do it in the North. #RaptorsIn6ix #WeTheNorth Justin Trudeau

Zelfs in Montreal, de grote rivaal van Toronto in de NHL, de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie waarin Canadese clubs wel geregeld het beste zijn. Het onderstreept: de titel van de Raptors overstijgt zelfs rivaliteiten uit de Canadese volkssport nummer één.

Canadese uitvinding, Amerikaanse dominantie

Ook is het fans om het even dat er slechts één Canadees in de selectie van Raptors zit. De krant Toronto Sun durfde het afgelopen week aan te midden van de euforie in een artikel de vraag op te werpen of er niet meer ruimte moest zijn voor Canadees basketbaltalent bij de Raptors. Het artikel werd snel offline gehaald na een stroom van woedende reacties.

Ja, basketbal werd weliswaar eind negentiende eeuw uitgevonden door de Canadese gymleraar James Naismith. En ja, het eerste NBA-duel ooit werd gespeeld in 1946 in Toronto. Maar sindsdien is de sport vooral een Amerikaanse aangelegenheid. De Canadezen weten: zonder Amerikanen geen basketbal. Laat staan kampioenschappen.

De titel van de Raptors voelt in Canada daarom meer als het kampioenschap van een land dan van een club. Vergelijkbaar met toen Toronto Blue Jays in 1992 in die andere oer-Amerikaanse sport honkbal voor het eerst kampioen werd.

Fans vierden de titel van de Raptors op het ‘Jurassic Park’-plein in Toronto. Beeld REUTERS

De Raptors verdienden dit seizoen al vroeg de gunfactor, omdat geen kenner ook maar een stuiver gaf voor de titelkansen van het team. De ploeg kwam de afgelopen seizoenen telkens tekort in de beslissende fase. Met name omdat het niet de absolute vedette had die topwedstrijden kon beslissen.

Voor dit seizoen werd daarom topspeler Kawhi Leonard weggeplukt bij San Antonio Spurs. Een garantie op succes was zijn komst niet. De 27-jarige speler kampte vorig jaar met een slepende spierblessure in zijn dijbeen. Het was de vraag of hij ooit nog zijn oude niveau zou halen. Daarnaast stond er met Nick Nurse een nieuwe coach aan het roer die nog geen minuut als hoofdcoach in de NBA had gewerkt.

De twijfels rond Leonard en Nurse verdwenen snel. Nurse maakte van de Raptors een onverstoorbare, taaie vechtmachine die wél op het moment suprême kon excelleren. Zoals in de halve finale tegen Milwaukee Bucks, waarin de Raptors een 2-0 achterstand ombogen.

Leonard speelde zijn beste seizoen ooit. Hij bleek het puzzelstukje dat de Raptors de afgelopen jaren misten. Alleen basketballegenden Michael Jordan en LeBron James scoorden meer punten in de play-offs dan de 732 van Leonard. In de finaleserie tegen de Warriors werd hij uitgeroepen tot de waardevolste speler.

Vleugellamme Warriors

Enige kanttekening is het gigantische blessureleed bij de Warriors in de finale, waardoor de regerend kampioen nooit op volle kracht kon aantreden tegen de Raptors. Superster Kevin Durant viel weg met een gescheurde achillespees. In het beslissende duel vrijdagnacht, de laatste thuiswedstrijd ooit voor de Warriors in Oakland, leek de finalist van de afgelopen vijf jaar nog een zevende wedstrijd af te dwingen door een late oprisping van vedetten Stephen Curry en Klay Thompson.

Tot die laatste in het derde kwart bij een ongelukkige landing zijn kruisband scheurde. De Warriors verloren het momentum en uiteindelijk ook de wedstrijd (114-110).

Het zal uiteindelijk niet meer dan een voetnoot zijn. Want ruim een eeuw nadat James Naismith perzikmanden tegen een muur timmerde om zijn leerlingen in de koude wintermaanden bezig te houden en zo basketbal uitvond, was ‘de cirkel rond’ voor basketbal in Canada, zei NBA-baas Adam Silver bij het uitreiken van de trofee aan de kampioen.

De 82-jarige kleinzoon van Naismith zei eind vorige maand nog tegen de Montreal Gazette dat hij Amerikanen er altijd aan heeft herinnerd dat basketbal Canadese wortels heeft. Vanaf vandaag hoeft hij dat niet meer te doen.

