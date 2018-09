Camp Nou of Maassluis: PSV strijdt

Ook op sportpark Broekpolder pakt PSV de zaken serieus aan. Een week na het Champions League-duel in Barcelona wordt amateurclub Excelsior Maassluis verslagen. Het was ‘een test in onverstoorbaarheid’.

Vorige week Camp Nou, zondag Ajax verslagen, nu is amateurclub Excelsior Maassluis het decor voor PSV. Excelsior Maassluis 0 - PSV 4. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is 18.33 uur op een zonnige woensdagavond in Maassluis. Het bekerduel tussen amateurclub Excelsior Maassluis en kampioen PSV had al drie minuten bezig moeten zijn, maar dat kan niet, want twee bedaagde mannetjes met harken moeten nog wat laatste confettislierten van het kunstgrasveld afschrapen. Als ze net klaar zijn, schieten er nog meer slierten de mat op vanuit een aan de hoofdtribune gemonteerd kanonnetje. Foutje van de feestcommissie.

In de dug-out voor de bezoekers zit coach Van Bommel onberoerd op het puntje van zijn stoel. Op de vele stoeltjes ernaast kijken basisspelers als Luuk de Jong, Gaston Pereiro, Jeroen Zoet en Daniel Schwaab geconcentreerd toe. Ook bij lolbroek Hirving ‘Chucky’ Lozano geen glimlach te bekennen over de vertraagde aanvang op sportpark Broekpolder.

Acht dagen eerder hielden ze in Camp Nou lang Barcelona in bedwang tot Messi een late masterclass gaf. De zondag erop werden ze op het schild gehesen in een zinderend Philips stadion na de vlammende 3-0 winst op rivaal Ajax.

Nu zitten ze in een oud-Hollands amateurvoetbaldecor met 3.000 Maassluizenaren en een handjevol PSV-fans op spuugafstand. Overal zijn roodblauwe vlaggen zichtbaar. Geen eerbetoon aan de kampioen van Nederland, het zijn de clubkleuren van de thuisclub.

De Tricolores staan momenteel achtste in de Tweede Divisie, maar werden twee jaar geleden nog Nederlands amateurkampioen. ‘Maar dat was een sprookje, een Leicester City-verhaal,’ vertelt coach Dogan Corneille vooraf. ‘We hebben de laagste begroting van de Tweede Divisie.’

Excelsior Maassluis heeft ook veruit de minste ondergrond van die divisie. ‘Het was ooit het beste kunstgras in de regio, maar het ligt er nu ruim acht jaar,’ vertelt voorlichter Jesse Lub.

Ach, voor vanavond komt het niet zo slecht uit. ‘PSV zal er niet vrolijk van worden,’ grijnst Lub.

Niemand die serieus van winst uitgaat bij de honderdjarige vereniging waar KNVB-directeur Eric Gudde decennia in verschillende functies actief was. Hij neemt vlak voor de aftrap plaats op de bakstenen hoofdtribune, niet ver onder het groezelige golfplatendak waar spinnen al tijden vrij spel hebben.

De voltallige PSV-directie, allen in grijs clubkostuum gestoken, heeft zich daar al even genesteld. PSV wil ook op die manier uitstralen: wij nemen dit volledig serieus. Want PSV afficheert zich graag als de meest innovatieve en professionele club van het land. Op die leest is ook de selectie geschroeid. Nick Viergever, hiervoor spelend bij Ajax, AZ en Sparta: ‘Je moet hier jongens echt afremmen, zoveel passie zit erin. Zelfs op trainingen vliegen de stukken ervan af. Elk spelletje is een strijd. Iedereen drijft elkaar tot het uiterste.’

Aardig is in dat kader de opmerking van Angeliño over zijn herinnering aan Camp Nou, het stadion waar de Spaanse linksback debuteerde in de Champions League. ‘Ik kijk daar nu met een zwaar rotgevoel naar. Waarom? We hebben daar met 4-0 verloren!’

Het zit hem ook in de benadering van het bekertoernooi, voorheen vaak behandeld als een ongewenst stiefkind door PSV. Van Bommel: ‘We willen alles winnen.’

In de voormiddag reist de selectie al naar Maassluis, gelegen tussen Rotterdam en het Westland. Gedineerd wordt er in hotel De Ridderhof nabij het amateurcomplex. Scouts bekeken ook deze opponent drie keer.

Coach Van Bommel repte een dag eerder over een ‘test in onverstoorbaarheid’. En: ‘een mooi moment om te laten zien dat we ver in onze ontwikkeling zijn.’ Met dezelfde intensiteit spelen als eerder tegen Barcelona en Ajax, dat zou de uitdaging worden.

Toch stelt hij geen enkele basisspeler op. ‘Ik heb een goede, brede selectie,’ belooft Van Bommel. En daarbij: reserves als Room, Isimat, Sainsbury en Behich zijn te oud om met Jong PSV te mogen meedoen. En die moeten toch minuten maken.

De tweede keus klaart de bekerklus na een aarzelend begin overtuigend met 0-4. Op het middenveld valt de gepassioneerde, Tsjechische tiener Michal Sedilek op, een ‘soort Van Bommeltje’, beaamt de echte Van Bommel glimlachend. Hij doet totaal niet onder voor de grote aankoop Érick Gutiérrez, die naast hem speelt.

Van Bommel: ‘Michal geeft altijd honderd procent. Of hij nou bij ons speelt, bij PSV onder 19 of bij Jong PSV. De concurrentie is groot. Ik hoef me geen zorgen te maken als er iemand wegvalt.’

Geen der basisspelers komt in actie. Na afloop doen ze wel mee aan de wave voor de meegereisde fans. Een avondje vrijaf voor Lozano, De Jong, Dumfries, Rosario of Pereiro in deze tropenweken was voor Van Bommel geen optie. Dit PSV moet elkaar telkens stimuleren het beste te geven, vindt de jonge coach. ‘Juist ook in Maassluis. Dat is het mooie en het leuke, dat ze dat ook willen.’