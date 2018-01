Camiel Eurlings stapt na toenemende druk per direct op bij IOC en NOCNSF

Lang leek hij daarmee in het zadel te kunnen blijven. Maar uiteindelijk zwichtte hij toch voor de druk van NOCNSF en zegde hij toe publiekelijk een verklaring af te leggen over de mishandeling in de tuin van zijn ouderlijk huis in Valkenburg. In plaats van echter zelf openheid van zaken te geven, bracht zijn advocaat Geert-Jan Knoops een verklaring naar buiten die de reputatie van Eurlings verder verzwakte. Knoops beschuldigde de media van onjuiste beeldvorming en benadrukte dat slechts sprake was van een lichte mishandeling. Toen Eurlings een week later in NRC Handelsblad alsnog probeerde de schade te repareren, was het al te laat.



Bijna geen sporter of sportbestuurder sprak de afgelopen dagen openlijk zijn steun uit voor Eurlings, die in 2013 mede dankzij een lobby van toenmalig prins Willem-Alexander in het IOC werd gekozen. Van sportprominenten als het voormalige IOC-lid Els van Breda Vriesman en Joop Alberda tot olympisch kampioenen als Ellen van Langen en Jochem Uytdehaage: allemaal raadden ze Eurlings aan de eer aan zichzelf te houden. Voor de gewezen kroonprins van het CDA was het daarmee onmogelijk geworden om ongestoord zijn werk te kunnen doen en zich te richten op zijn taken bij het IOC: het dienen van de belangen van de sport in binnen- en buitenland.