Cameraman Stef van Veen: fly on the wall in de bus en het rennershotel van Jumbo-Visma

Naast Stef van Veen (l) is ook zijn tweelingbroer Bob actief in de Tour de France. Beeld rv

Beroering volop in de gelederen van Jumbo-Visma tijdens deze Tour de France en Stef van Veen (22) staat er telkens met zijn neus bovenop. De gemiste kansen van Wout van Aert op etappezeges, de tijdwinst van kopman Jonas Vingegaard, de herrijzenis van rivaal Tadej Pogacar, het daarop volgende secondespel tussen de twee; als cameraman filmt hij de vreugde en teleurstelling in de bus en het hotel te midden van renners en ploegleiders. Er hangen ook camera’s in beide volgauto’s.

Wat er allemaal door de betrokken partijen is gezegd, houdt hij liever voor zich. Het materiaal is bestemd voor een documentaire die volgend jaar op Amazon Prime te zien zal zijn. ‘De producent bepaalt samen met het platform wat erin komt. Daar moet ik niet op vooruitlopen.’

Over de auteur

Rob Gollin schrijft sinds 2016 over sport voor de Volkskrant, vooral over wielrennen. Eerder was hij algemeen verslaggever, kunstverslaggever en correspondent in België.

De ploeg bouwt aan een heus oeuvre met een blik achter de schermen, met producties als Plan B, the fall and rise en All-in. De NOS maakte in 2020 Code Geel. Nou vooruit, een tipje van de sluier: ‘De aanname dat Wout boos was op Jonas omdat die niet meewerkte in een eindsprint, klopt totaal niet.’

Genoeg ervaring

Het is voor het eerst dat Van Veen, samen met een regisseur, in de Tour toegang heeft tot een terrein waar andere media niet welkom zijn. Ervaring in het circuit heeft hij genoeg. Voor Eurosport was hij vorig jaar bij de Giro d’Italia, de Tour, de Tour de France Femmes en de Vuelta. ‘Nu is het uniek om echt een inkijk te krijgen in het functioneren van de beste wielerploeg ter wereld tijdens het belangrijkste wielerevenement ter wereld.’

De Nederlandse sportproducent Southfields, betrokken bij programma’s voor onder meer Ziggo Sport, Eurosport en ESPN, schakelde Van Veen in, toen vaste cameraman Tijs Kuijpers dit seizoen in Frankrijk verstek moest laten gaan. ‘Hij heeft me nog voorzien van allerlei praktische tips. Waar je voor de beste shots in de bus moet gaan staan, bijvoorbeeld, zonder dat je de renners in de weg loopt.’

Of hij van het team carte blanche heeft gekregen, laat hij in het midden. ‘We zitten er heel dicht op. Het gaat ons om het sportieve verhaal en de emoties eromheen, ook het contact met het thuisfront. We zijn overal bij.’

Camera uit

Een enkele keer geeft een renner de grens aan. Van Veen herinnert zich hoe een collega vorig jaar bij Tom Dumoulin was, toen die gedesillusioneerd voortijdig de Giro verliet. Op de hotelkamer vroeg hij na enige tijd of de camera uit kon. Van Veen: ‘Renners weten heel goed dat verdriet net zo goed een onderdeel van het verhaal is als blijdschap. Hier was genoeg verteld. Als cameraman voel je al snel aan wanneer je voldoende op beeld hebt en beter iemand alleen kunt laten.’

Zijn regisseur en hij wonen elke dag de voor- en nabesprekingen in de bus bij. Ze proberen zich als fly on the wall te gedragen: alleen maar registreren, zelf onopgemerkt blijven. In het hotel heeft hij veel bewegingsvrijheid, tot in het restaurant, de massageruimten en de kamers aan toe. ‘Maar daar kom ik alleen als het voor het verhaal nodig is.’

Wat zijn verblijf in Frankrijk nog specialer maakt, is de nabijheid van zijn tweelingbroer. Bob van Veen, een kwartier jonger dan Stef, werkt in Frankrijk als cameraman voor Eurosport. Met een verslaggever doet hij interviews bij de bussen en in de mixed zone. Is hij jaloers op zijn broer die zich tussen de renners beweegt, terwijl hij achter het lint moet blijven? Stef: ‘Nee, we gunnen elkaar alles. Wat hij doet, is ook mooi om te maken; het gaat naar heel veel landen. We zeggen het niet tegen elkaar, maar het is heel bijzonder dat we hier allebei zijn.’