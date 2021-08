Cambuur verliest van Groningen bij rentree in eredivisie; trainer De Jong geniet van supporters en zijn team

Cambuur heeft de rentree in de eredivisie geen extra glans kunnen geven en verloor met 2-1 van FC Groningen. Beeld Arie Kievit

Het Cambuur Stadion is zondag het epicentrum van verlangen. Vanuit de smalle straatjes in de gelijknamige omliggende volksbuurt zoeken supporters in geelblauw gestoken T-shirt hun weg richting de lichtmasten die hoog boven de arbeidershuizen uitsteken. Ruim voor de wedstrijd tegen FC Groningen stromen de knusse tribunes vol. Alsof sprake is van een verlossing.

Vijf jaar na de degradatie keert Cambuur terug op het hoogste niveau en is de eredivsie een rauwe volksclub rijker. Al heeft dat in de ogen van de Leeuwarders zelf een jaar te lang geduurd. Cambuur was twee seizoenen geleden hard op weg naar het kampioenschap in de eerste divisie, toen de competitie vanwege corona werd stopgezet en de club promotie aan zich voorbij zag gaan.

Zonder volk op de tribunes wist de volksclub de titel afgelopen seizoen alsnog te pakken. De term gerechtigdheid viel met enige regelmaat en echoot deze zondag nog altijd na in het oude sfeervolle stadion. ‘Het sportieve drama zal altijd een litteken blijven’, zegt Maarten van Tuinen, vice-voorzitter van supportersvereniging Kern van Cambuur.

Het is alsof de club nog meer is gaan leven, na alles wat zij het afgelopen jaar heeft meegemaakt. ‘Leeuwarden is een echte voetbalstad’, zegt Van Tuinen. ‘We hebben hier een schouwburg, maar voor de mensen is Cambuur het belangrijkste vertier dat zij hebben.’

Al tijdens de warming-up laat trainer Henk de Jong zich met zichtbaar genot toezingen door de fanatieke aanhang achter het doel. Van Tuinen noemt de beleving intens. ‘Je kunt deze club niet van een afstandje volgen’, zegt hij. ‘Het is zwart of wit, alles of niks.’

Des te lastiger was het dat supporters vorig seizoen niet welkom waren. Om de ploeg toch te ondersteunen bedacht de supportersvereniging elke wedstrijd een actie. De ene keer ging zij bij een uitwedstrijd met fakkels in de berm van de snelweg staan, de andere keer maakte ze bij een thuiswedstrijd een levensgroot spandoek om de tribune mee te bedekken.

Cambuur werd met een straatlengte voorsprong kampioen, maar ziet hoe Groningen na een half uur op voorsprong komt. Vanuit een hoekschop kopt Ahmed El Messaoudi zijn ploeg op voorsprong in de derby tussen de Noordelijke clubs. Al voelt de wedstrijd tegen Groningen niet als een derby voor Cambuur.

Cynische en rauw

Niet voor niks was tijdens het kampioensfeest de kreet ‘Leeuwarden, anti-Fries’ geregeld te horen. Niet zozeer gericht tegen de provincie dan wel tegen de grote rivaal SC Heerenveen. De buurman die Cambuur vanaf de jaren negentig naar de kroon stak en staat voor zo’n beetje alles waar ze in cynische en rauwe Leeuwarden van gruwelen.

‘Zij hebben het marketingtechnisch slim gedaan met het Friese volkslied en de Friese vlag, maar het blijft een concept’, aldus Van Tuinen. ‘Zij gaan naar het voetbal, wij gaan naar onze club. Ook al is het soms niet om aan te gluren.’

Twintig minuten voor tijd komt de promovendus verdiend op gelijke hoogte. Na een vloeiende aanval schiet Robin Maulun van dichtbij raak. Overal vliegen mensen elkaar in de armen in het stadion dat eigenlijk niet meer mee kan met de tijd, maar daardoor des te mooier is. Skyboxen zijn er niet en rond de toiletten ruikt het pertinent naar urine.

Het is de authenticiteit die Cambuur achter zich laat als het over twee jaar zijn intrek neemt in een fonkelnieuw stadion, aan de andere kant van de stad. Met goedkeuring van de supporters. Van Tuinen: ‘Ons hart ligt hier, maar iedereen snapt dat het zo niet langer kan als de club wil doorgroeien naar een stabiele eredivisionist.’

Als De Jong een paar minuten voor tijd merkt dat zijn ploeg naar het einde snakt, gebaart hij naar de supporters op de hoofdtribune dat zij moeten gaan staan. ‘Ik doe dat niet om interessant te doen, maar omdat ik weet dat mijn jongens die steun kunnen gebruiken. Af en toe zullen ze vleugels nodig hebben om in de eredivisie overeind te blijven.’

Toch gaat het mis in blessuretijd als de ingevallen Jørgen Strand Larsen de bal voor zijn voeten krijgt. De spits houdt de bal twee keer hoog en schiet die met een fraaie omhaal over doelman doelman Sonny Stevens, Cambuur een illusie armer achterlatend.

Zo eindigt de langverwachte terugkeer van Cambuur in een deceptie. Al ziet De Jong dat anders: ‘Het was een prachtige dag. Ik heb genoten van de supporters en mijn team. Als we zo voetballen, gaan wij genoeg punten pakken. Dit is het Cambuur dat ik wil zien.’