Cambuur-trainer Henk de Jong staat nog steeds achter zijn woorden

SC Cambuur viert de 0-1 tegen Almere City. Beeld BSR Agency

‘De grootste schande in de Nederlandse sportgeschiedenis,’ brieste Henk de Jong afgelopen vrijdag voor verschillende camera’s nadat bekend werd dat Cambuur, soeverein koploper in de eerste divisie, niet zou promoveren. De nummers laatst RKC en ADO Den Haag spelen volgend seizoen eredivisievoetbal, zo besloot de KNVB. Cambuur en nummer twee De Graafschap eerste divisie.

Henk de Jongs woorden gingen viraal. Hij werd geïnterviewd door de BBC (‘so for us it is jaaaa unbelievable’) en de Duitse krant Bild. ‘Zelfs in Japan was het in het nieuws,’ vertelt hij drie dagen later.

Bent u nu wat rustiger?

‘Ja. Dat moet ook wel, want onze advocaat is ermee bezig. Ik ben uitgenodigd voor Op1, maar weet nog niet of ik ga.’

Het waren grote woorden.

‘Ik sta er nog steeds achter. Ik kom op voor de club, voor de medewerkers, spelers. Dit heeft enorme gevolgen voor Cambuur. Sportief en financieel. Sommige spelers verdienen hier het minimumloon; 1250 euro bruto. Die zouden bij promotie naar 3000 gaan. Daar mochten ze al op anticiperen, want we stonden 11 punten voor op de nummer 3, Volendam. Kon niet meer mis. Heb ik het nog niet eens over het niet-voetballend personeel, de fans, de sponsors. We hadden het ongelooflijk verdiend.’

Ik kan nog wel wat grotere schandes verzinnen.

‘Ja, ik zei erbij: voor mijn gevoel... Ik weet ook wel dat Nederland een keer het EK heeft gemist doordat Spanje met 12-1 van Malta won. Ik ben niet achterlijk. Maar nogmaals: ik moet opkomen voor mijn club.’

U staat te boek als sociaal betrokken. U wil later in de zorg gaan werken, heeft u wel eens gezegd. Was het gepast zo van leer te trekken nu er ernstiger zaken spelen?

‘Dit staat daar helemaal los van. Ik sta enorm achter de zorg. En ook achter de boeren, de bouw, het onderwijs. Ik heb pas nog 400 vouchers uitgedeeld in het Medisch Centrum Leeuwarden zodat mensen gratis naar Cambuur of naar het Fries museum kunnen. Een kennis van mij ligt heel slecht door corona, twee mensen die aan ALS lijden probeer ik te helpen met een verbouwing en door een keer op te passen. Mijn zusje werkt in de verpleging. Natuurlijker is dat belangrijker. Het waren grote woorden. Maar op dat moment kom ik op voor mensen die hier sportief en financieel enorm onder lijden. Let op: dat gaan straks ook heel veel bedrijven doen.’

Bij ADO en RKC ging de vlag uit. Dat stak?

‘Dat snap ik heel goed. ADO hoort ook in de eredivisie. RKC was praktisch al gedegradeerd. Die clubs hebben de staatsloterij gewonnen. Wij verliezen hem, terwijl we het winnende ticket hebben. Als jou dat overkomt, dan word je toch ook even kwaad? Ik heb mensen tegen me, die zeggen: Henk is de kluts kwijt. Mooi niet. Maar dit moet eerst tot de bodem worden uitgezocht. Daarvoor spring ik op de barricaden. Dat ben ik verplicht aan iedereen bij Cambuur die hier keihard voor geknokt heeft.’