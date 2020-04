Cambuur rekent op promotie naar eredivisie

Cambuur-speler Giovanni Korte viert met Mees Hoedemakers (links) en Doke Schmidt en doelpunt van de club uit Leeuwarden. Beeld BSR Agency

Volgens de huidige regeling promoveren de nummers 1 en 2 uit de eerste divisie (Cambuur en De Graafschap) en degraderen de nummers 17 en 18 uit de eredivisie (ADO Den Haag en RKC). De nummer 16 (Fortuna Sittard) had de nacompetitie moeten spelen. Cambuur heeft na 29 wedstrijden een voorsprong van 11 punten op nummer 3 Volendam.

‘Dit is een buitengewone situatie’, aldus De Graaf. ‘Wanneer aan de bovenkant van de eredivisie op sportieve gronden wordt afgerekend wat betreft plaatsing voor Europees voetbal moet dat ook gelden voor de eerste divisie.’

De hockeybond (KNHB) besloot alle competities stop te zetten en als niet gespeeld te beschouwen. Er is dus geen promotie of degradatie. Voorziet De Graaf dat scenario voor Cambuur? ‘Dan doe je geen recht aan de huidige stand. Waar Ajax de eerste plaats koppelt aan deelname in de Champions League doen wij dat aan promotie naar de eredivisie. Als het betekent dat de eredivisie wordt uitgebreid tot 20 teams accepteren we dat.’

Die variant lijkt uitgesloten, gelet op de beoogde start in september en met een toch al overvolle kalender. De Graaf: ‘Ik vind het een serieuze optie, we moeten afwachten of er voldoende draagvlak bestaat voor een eredivisie met 20 teams. Wij vinden in elk geval dat we die promotie verdienen.’

Ook de economische schade zal aanzienlijk zijn, wanneer Cambuur opnieuw wordt veroordeeld tot een seizoen in de eerste divisie. ‘We lijden nu al een flink verlies, omdat we vijf thuiswedstrijden hebben moeten schrappen’, zegt De Graaf. ‘We trokken een vol huis, je spreekt al snel over tonnen aan inkomstenderving. Bovendien is het mogelijk dat we in september nog zonder publiek moeten spelen. Die sombere vergezichten kan ik al schetsen.’

Cambuur hoopt eind 2021 een nieuw stadion in Leeuwarden te betrekken. ‘En spelen in de eredivisie past bij dat perspectief’, aldus De Graaf. ‘Nog een jaar eerst divisie zal ongetwijfeld een negatief effect hebben. Het verschil aan inkomsten uit tv-gelden in de eredivisie en eerste divisie is enorm.’

Cambuur overweegt nog geen gang naar de rechter, wanneer de KNVB afziet van een promotie/degradatieregeling. De Graaf: ‘Ik ga daar nu niet over speculeren. De bal ligt nu in Zeist, het bestuur betaald voetbal zal een weloverwogen besluit nemen. Ik heb al vele voorstellen zien langskomen, in de meeste daarvan speelt Cambuur volgend seizoen in de eredivisie.’