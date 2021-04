Cambuur nu ook officieel gepromoveerd naar de eredivisie

Spelers van Cambuur vieren feest. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Het waren bijzondere beelden, vrijdagavond laat in Leeuwarden. Terwijl Cambuur in een leeg stadion afrekende met Helmond Sport, klonk buiten gezang en knalde vuurwerk. Een geluidsband om voor sfeer in huiskamers te zorgen, was niet nodig. Oogluikend was de bijeenkomst van naar schatting tweeduizend aanhangers toegestaan door de gemeente, die besefte dat niemand de supporters kon tegenhouden en dat ze ook niet op anderhalve meter afstand van elkaar zouden blijven.

Trainer Henk de Jong vroeg de supporters, toen het feest op het Cambuurplein nog bruiste en de spelers op het bordes van het stadion waren verschenen, om naar huis te gaan, al was de avondklok allang ingegaan. ‘Misschien dat we dan straks in mei, na het eventuele kampioenschap, iets unieks kunnen doen’, aldus De Jong, pijpje bier in de hand. Algemeen directeur Ard de Graaf zei dat het een utopie was om te denken dat aanhangers thuis voor de buis waren blijven zitten.

Het was de catharsis, de oervreugde van supporters, die ruim een jaar lang hun frustratie met zich meedroegen. Bij iedereen moest die pijn naar buiten, ook bij de euforische spelers, sommigen met speciale ondershirts om het gevoel van genoegdoening te verwoorden. De lach, de traan, de ongekende vreugde, de getrotseerde woede ook, duidelijk zichtbaar op het spandoek in het lege stadion met de grote letters: gerechtigheid.

‘Grootste schande ooit’

Cambuur Leeuwarden, de volksclub die na vijf jaar in de Keuken Kampioen-divisie terugkeert naar het hoogste niveau, stond vorig seizoen een straatlengte voor, toen corona een eind maakte aan de competitie en de KNVB besloot niemand te laten promoveren en niemand te laten degraderen. Een kort geding veranderde niets aan de standpunten en de kleurrijke trainer Henk de Jong benadrukte het gevoel van onrecht bij de club, door in de emotie te zeggen dat het voelde als ‘de grootste schande ooit in de Nederlandse sport’.

Ondanks die tegenvaller kon Cambuur de selectie bij elkaar houden, om het dit seizoen nog beter te doen, nadat het in het begin van de competitie nog even moeilijk was geweest om de teleurstelling te vergeten. Cambuur won vrijdag met 4-1, kwam daarmee op precies 100 doelpunten en was officieus kampioen, omdat nummer drie Almere City alleen nog in punten gelijk kon komen. De nummers 1 en 2 promoveren direct naar de eredivisie.

Door het extreem goede doelsaldo van Cambuur was de promotie vrijdag eigenlijk al meer dan officieus. De topschutter van vorig seizoen, Robert Mühren, was opnieuw van eenzaam niveau. Hij scoorde 34 keer, iets meer dan een derde van de totale productie.

Zaterdag verloor Almere in Deventer van Go Ahead (3-0), waardoor de promotie officieel is. De Graafschap is de belangrijkste kandidaat voor de tweede promotieplaats, al doen NAC, Almere en ook Go Ahead nog mee. Friesland heeft komend seizoen weer twee clubs in de eredivisie: Cambuur Leeuwarden en Heerenveen.