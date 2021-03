Cambuur jaagt op tweede titel op rij in Keuken Kampioen Divisie

Cambuur-topscorer Robert Mühren stuit op Roda-keeper Jan Hoekstra. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nog eenmaal naar Zuid-Limburg, nog eenmaal 330 kilometer afzakken. En dan hopelijk heel lang niet meer. Dat is de wens van SC Cambuur als de hoofdmacht zaterdagmiddag in Leeuwarden de bus instapt voor de uitwedstrijd tegen Roda JC van een dag later.

Cambuur stond een jaar geleden, toen corona een einde maakte aan de competitie, afgetekend bovenaan in de eerste divisie, maar promoveerde niet – per decreet van de KNVB. Dit seizoen torent de Leeuwardse trots wederom boven de rest uit, terwijl de kans dat de twee zuidelijkste clubs van het land, MVV (dat dertiende staat) en Roda JC (achtste), snel hun rentree in de eredivisie zullen maken niet levensgroot is.

‘Ik juichte al nooit te vroeg en dat doe ik na vorig seizoen zeker niet meer,’ zegt Henk de Jong twee dagen van tevoren door de telefoon. ‘Dus ik ga echt niet zeggen dat dit de laatste rit van vier uur wordt voor ons. Gewoon mooi nuchter blijven.’

Cambuur heeft voor het treffen met Roda zes punten meer dan De Graafschap en acht meer dan Almere City, met dan nog negen duels te gaan. De bovenste twee promoveren. Vorig seizoen had Cambuur elf punten meer dan nummer drie FC Volendam. Maar een opgang naar de eredivisie bleef dus uit. Dat besloot de KNVB, hoewel een meerderheid van de clubs vond dat die promotie gerechtvaardigd was.

‘Voor mij de grootste schande in de Nederlandse sport ooit,’ vertelde coach Henk de Jong emotioneel in elke microfoon die hij tegenkwam.

Het duurde wel ‘een poos’ voordat hij er overheen was. Een jaar eerder was de Friese coach op het nippertje gedegradeerd met De Graafschap, dat zich afgelopen zomer als nummer 2 ook dacht te kunnen opmaken voor promotie. ‘Het was hartstikke moeilijk, echt even een rottijd. Cambuur heeft het vijfde budget van de eerste divisie, hè? Dit is hetzelfde als dat Vitesse twee jaar bovenaan staat in de eredivisie. Een wereldprestatie van mijn mannen. Als hier een boek van komt, wordt het een bestseller,’ meent De Jong. ‘Maar hé, we zijn er nog niet. Zet dat alsjeblieft een paar keer in je stuk.’

Zijn ploeg oogde timide bij de start van het seizoen. De Jong, die te boek staat als een invoelende knuffelcoach, sloot de boel af en begon iedereen ‘heel duidelijk en direct’ te vertellen dat ze meedogenlozer moesten worden. ‘Als je in de teleurstelling blijft hangen, sta je in de winterstop achtste, dan red je het niet. Ik benadrukte de kracht van de groep, wat we konden bereiken als iedereen iedere dag alles gaf. Gehamerd op onze missie: twee keer achter elkaar eerste worden. Dat heeft nog geen club gedaan.’

Het is goeddeels dezelfde groep als vorig seizoen, terwijl de hunkering in Leeuwarden en omgeving alleen maar groter is geworden, zo proeft Drachtenaar De Jong. ‘Dat vind ik zo knap.’

Ook Cambuur moet door corona op de kleintjes letten. Overnachtingen voor verre uitwedstrijden zoals tegen Roda zijn slechts mogelijk door de 60.000 euro die werd verdiend met het winnen van periodetitels. Cambuur-fans steken geregeld vuurwerk af buiten het stadion. ‘Die mensen reizen honderden kilometers, mogen er niet bij zijn, maar steunen ons toch. Prachtig.’

Coach Henk de Jong (midden). Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bij een zege gaat de muziek aan op de terugweg. Assistent-trainer Pascal Bosschaart wilde als speler van FC Utrecht ter verhoging van de sfeer nog wel eens in zijn blootje door de bus rennen waarbij hij keihard op zijn kont werd geslagen door ploeggenoten. ‘Maar hij is nu trainer, dus dat doen we niet meer,’ zegt De Jong. ‘Nee, ook niet bij promotie. Wat er dan gebeurt, daar wil ik nog helemaal niet over praten.’

Ook niet wat dat betekent voor zijn eigen aanzien. Begin dit seizoen werd er gegrinnikt aan tafel toen Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal De Jong noemde als optie voor het hoofdtrainerschap bij FC Utrecht. ‘Tja, ik heb misschien het stempel van enthousiaste Noorderling of zo.’

De Jong zat een periode vaak in talkshows, honderduit vertellend over van alles en nog wat, enthousiast reagerend op andere gasten. Nu zegt hij meestal af. ‘Laat mij maar gewoon goed werk leveren.’

Dat lukt zondag tegen Roda niet helemaal, althans niet qua uitslag. Cambuur krijgt vooral na rust legio kansen, maar alleen topscorer Robert Mühren vindt eenmaal het net, waar Roda uit veel minder kansen driemaal doel treft: 3-1. De Jong erkent dat de druk om kampioen te worden groot is. ‘Het liefst heb je hem zo snel mogelijk binnen. Maar we blijven mooi rustig. Misschien is het goed dat je nu verliest, dat de boel goed wakker is.’

Natuurlijk voelt hij zich straks ‘best klote’ tijdens de lange busreis terug. ‘Maar hier moet je kerel van worden. Deze ploeg is gelukkig al vaker opgestaan.’