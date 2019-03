Na een jaar lang blessureleed valt Calvin Stengs voor het eerst 5 minuten in, eind oktober vorig jaar in de bekerwedstrijd tegen VVV. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op het dieptepunt van de nationale voetbalcrisis was daar opeens Calvin Stengs uit Nieuw-Vennep, publieksvoetballer. Hij liep als tiener bij wijze van spreken iedereen voorbij tijdens de play-offs van 2017 en was aanjager van verwachtingen. Toen scheurde hij een knieband.

Maar de nieuwe kruisband doet het top, stelt Stengs ruim anderhalf jaar later in het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. Hij liet zich opereren in Pittsburgh, door de gerenommeerde chirurg Volker Musahl, die onder anderen ook Zlatan Ibrahimovic en Stengs’ ploeggenoot Myron Boadu behandelde. ‘AZ zei: Cal, ga jij ook maar.’

Ruim een jaar na het oplopen van de blessure in augustus 2017, bij PSV, vierde hij zijn rentree. In de maanden sindsdien laat hij geregeld zijn pure klasse zien: dribbelen, schieten, passes op maat, ook in de diepte. En dat alles met vrolijkheid verspreidende zwier.

Ja, de bewieroking na die paar wedstrijden rond zijn debuut in 2017 was overdreven. ‘Ik ging gewoon lekker mijn ding doen.’ De hype over zijn spel bleef zelfs hangen tijdens de revalidatie. Mensen in zijn omgeving zeiden: ‘Doe rustig’. Hijzelf: ‘Ik prijs mezelf ook niet de hemel in. Ik ben net bezig.’

Ronaldinho

Stengs heeft een open karakter, is vrolijk en gedreven. Hij is een wervend voorbeeld van de geprezen jeugdopleiding van AZ, die de publieksspeler aller publieksspelers Ronaldinho als zijn inspiratiebron noemt. En Messi vindt hij geweldig. ‘Messi is zo genieten. Het is lastig toe te passen wat hij doet. Ik kijk naar balbehandeling. Hoe hij een bal ergens kan neerleggen. Alsof het supermakkelijk gaat, terwijl het niet makkelijk is.’

Hijzelf kan dribbelen, overzicht bewaren en iemand vrij voor het doel zetten. De herstelperiode heeft hem gesterkt, zeker mentaal. ‘Ik heb mijn revalidatie zo omgedraaid dat ik er sterker ben uitgekomen en de lijn heb kunnen doortrekken. Ik heb iets overwonnen: niet kunnen meedoen met voetballen. Leren vechten, werken om terug op niveau te komen.’ Hij was altijd een knokker, als kleintje.

Stengs is van 18 december en had last van het zogenoemde geboortemaandeffect. Het merendeel van spelers in de profopleiding is geboren in de eerste maanden van het jaar. Hij zat bij jongens die bijna een jaar verder waren, fysiek gezien. En hij was dus klein. ‘Ik blonk niet uit. Ik kon mee, maar maakte niet het verschil. Dat was best moeilijk, maar op die leeftijd ben je daarmee niet zo bezig. Ik wilde gewoon lekker voetballen.’

Pas later begon hij op te vallen, vooral vanaf dat extra jaar bij de onder 16. Hij verhuisde van linkshalf of nummer 10 naar rechtsbuiten, door trainer Leeroy Echteld. ‘In het begin was ik het daarmee niet eens. Maar vanaf dat extra jaar ging het goed. Ik maakte goals en gaf assists. Het kwartje viel.’

Nu is hij een van de opvallende gezichten in de eredivisie. Stengs lijkt in de verte iets op Leroy Sané van Manchester City. Qua haardracht, stijl en spel. Hij zoekt de verschillen. ‘Sané is sneller, explosiever. Dat kan beter bij mij, onder meer door werk in de gym.’ Sané is ook meer linksbuiten, Stengs zoekt de ruimte tussen de linies. ‘Mijn rechterbeen kan en moet beter.’

Familieband

Hij is nog lang niet aan het eind van zijn ontwikkeling. Zijn ambities zijn groot, hoeveel het voetbal hem ook al heeft gebracht. Zo is het contact met zijn vader mede dankzij het voetbal hersteld. Zijn ouders scheidden toen hij heel jong was. Als 7-jarige jongen bij HFC Haarlem ontmoette hij zijn vader weer, die werkte bij de jeugd van AZ. Met de junioren van Haarlem speelde Stengs een wedstrijd, vóór de jeugd van AZ. ‘Nee, toevallig was het niet. Mijn moeder had gezegd: hij werkt bij AZ. Uiteindelijk is het fijn geweest dat ik de familieband weer heb opgepakt, mede dankzij onze gedeelde liefde voor voetbal.’

Hij woonde ook een tijd bij opa en oma in IJmuiden, toen zijn alleenstaande moeder werkte. Opa bracht hem overal naartoe, bij onder 12 en 13. ‘Op jonge leeftijd wist ik niet anders. Mijn vader was niet echt bij mijn leven betrokken. Ik had mijn moeder. En nu ben ik blij dat ik goed contact met pa heb, zoals het hoort. Hij is helemaal voetbalgek.’ Stengs woont met moeder en broer in geboorteplaats Nieuw-Vennep, heeft verkering met een dochter van Frank de Boer en kocht een huis in Hoofddorp dat hij volgend jaar betrekt.

Als lid van AZ sinds een jaar of tien durft hij zich een echte AZ’er te noemen, al weet hij niet precies wat dat is. ‘Iedereen kan zich heel vrij voelen en zichzelf zijn bij deze club. Hier is veel warmte. Iedereen kent elkaar.’

Stengs, die sinds kort de bekende Mino Raiola als zaakwaarnemer heeft, verlengde zijn contract inmiddels tot 2022. Hij is al in verband gebracht met grotere clubs, waaronder de tegenstander van zondag Ajax. Hij verwacht volgend seizoen nog bij AZ te spelen. ‘AZ is een club die mensen groot kan maken en goed kan doorverkopen. Grote clubs kijken naar AZ. Maar ik droom groot. Uiteindelijk wil ik de top halen. De top is Barcelona, dat is mijn club van jongs af aan. Sinds Ronaldinho. We waren met de jeugd van Haarlem eens in Barcelona, waar we een wedstrijd tegen Valencia bezochten: 6-2 volgens mij. Ronaldinho deed al niet meer mee. Henry wel, en Eto’o. We zaten op rij 2, aan het veld. Thierry Henry scoorde en liep zo naar ons toe. Dat kan ik me nog zo goed herinneren.’