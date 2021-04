Calvin Stengs moet AZ nu maar eens bij de hand gaan nemen

AZ-speler Calvin Stengs tussen spelers van Sparta. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Aan een muur in het kneuterig gedecoreerde spelershome van AZ, dat ook dienst doet als interviewruimte, hangt een gesigneerd paar voetbalschoenen van Feyenoorder Steven Berghuis. Een paar meter voor die muur, feitelijk net onder die kicksen, staat AZ-speler Calvin Stengs klaar voor een interview.

De symboliek is krachtig: de rechtsbuitens Stengs en Berghuis strijden om een plek in het Nederlands elftal. Berghuis, die zijn carrière bij AZ lanceerde, heeft de overhand. Hij scoort dit seizoen vaker (17 om 6), geeft meer assists (11 om 4), en probeert het spel van Feyenoord verbaal en met cross-passes te orkestreren, al slaat hij daar soms in door.

Bij het Nederlands elftal opende Berghuis de afgelopen twee interlands de score. Stengs moest het doen met invalbeurten, niet onlogisch gezien het verschil in cijfers.

Zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sparta (2-0) is er een uitgelezen mogelijkheid voor Stengs om zijn statistieken op te vijzelen. Hij moet voor rust tweemaal scoren, eenmaal staat hij zelfs vlak voor de doellijn als Karlsson na een fraaie pirouette de bal naar hem tikt, maar die ketst knullig tegen Stengs’ standbeen. Stengs woelt door zijn haardos, kijkt ongelovig en grossiert daarna in balverlies. Berghuis tekent een dag later voor het winnende doelpunt in Utrecht.

EK-selectie

Ze lijken bijna zeker van de EK-selectie, omdat veel concurrenten weinig spelen. Qua technische bagage en inzicht ontlopen ze elkaar niet veel, de soms wat oververhitte scherpschutter Berghuis en de kwikzilverachtige Stengs, die ook als aanvallende middenvelder kan spelen. De dieptepass van Stengs aan het begin van AZ-Sparta met de buitenkant voet is monumentaal mooi. Met precies de juiste snelheid scheert de bal langs onmachtige Spartanen, zo in de voeten van Myron Boadu, die vervolgens op Sparta-doelman Okoye stuit. Even sierlijk als stoïcijns schudt Stengs in die fase een paar keer Sparta-back Pinto van zich af.

De 22-jarige AZ-aanvaller heeft nog steeds de toekomst. De zeven jaar oudere Berghuis brak pas op zijn 23ste voor het eerst door de 10 doelpuntengrens in een eredivisieseizoen (11 in totaal), aangejaagd overigens door de zaakwaarnemer die Stengs nu heeft, José Fortes Rodriguez.

Stengs kent het verhaal van Fortes’ collega Raiola die Zlatan Ibrahimovic al in hun eerste gesprek inpeperde dat zijn statistieken beter moesten anders kon hij hem niet ‘wegbrengen’ naar een grotere club. ‘José hamert ook zeker op mijn statistieken. Hij verwacht meer van me. Dat is alleen maar goed, dat doe ik zelf ook.’

Stengs, die niet helemaal fit aan het seizoen begon, heeft vaak pech dat zijn voorzetten niet worden afgemaakt. Volgens Opta had hij vier assists meer moeten hebben, daarin is hij de meest ‘gedupeerde’ eredivisiespeler. Daarbij verzorgde Stengs ook vijfmaal de pass die leidde tot een assist en viermaal mondden zijn acties uit in een strafschop. Strafschoppen die hij vervolgens overliet aan Teun Koopmeiners, waar penalty’s Berghuis dit seizoen al acht doelpunten opleverde. Stengs: ‘Teun neemt die strafschoppen gewoon goed. Wat moet ik dan doen? Hij heeft er een paar gemist, ja, maar er ook heel veel gemaakt.’

Willem van Hanegem en Rafael van der Vaart vroegen zich recentelijk af of Stengs wel beseft hoe goed hij is. Er kwam meer kritiek. Is hij gretig genoeg? Zeker in vergelijking met de van de bewijsdrang barstende Berghuis?

Calvin Stengs in de wedstrijd tegen Sparta. Beeld ANP

Kritiek

Kritiek was nieuw voor de Amsterdammer, al sinds zijn debuut aangemerkt als een talent van de buitencategorie. ‘Ik vond die kritiek soms te makkelijk, maar het meeste wel terecht. Dat nam ik mee.’

Juist in de weken voor de interlandperiode richtte hij zich op met een doelpunt en drie assists in vijf duels. Reflecterend op AZ-Sparta: ‘Deze wedstrijd was minder. Ik ben de eerste die dat toegeeft. Ik snap wel wat ze bedoelen met: het mag iets gretiger. Niet dat ik niet gretig ben, ik wíl ook die goals maken. Misschien is dat mijn uitstraling.’

Van der Vaart deed twee maanden geleden in Studio Voetbal een beroep op bondscoach Frank de Boer, de schoonvader van Stengs, om hem aan te pakken. Maar aan de eettafel in huize De Boer bleef alles rustig, vertelt Stengs. ‘Niet aanpakken, maar hij geeft wel aan wat ik kan verbeteren. Maar dat gebeurt echt niet dagelijks en het zijn geen heel lange gesprekken,meer kleine dingen. Ik moet het hem gewoon laten zien op het veld zoals iedereen. Misschien moet ik voor mijn gevoel zelfs wat extra geven om hem te overtuigen. Dat is goed voor mij.’

Coach Pascal Jansen wisselt Stengs zaterdag tegen Sparta niet. Jansen: ‘Als Calvin investeert in de ploeg dan zal ik hem altijd steunen.’

Ook AZ is erbij gebaat dat Stengs definitief ontbolstert, op het EK zijn klasse laat zien. De potentie is er om Barcelona of Real Madrid te halen, oordeelde voormalig Real Madrid-speler Van der Vaart. Maar dan moet hij nu AZ eens bij de hand gaan nemen. Stengs denkt even na. Tikje weifelend: ‘Ja dat klopt misschien wel.’