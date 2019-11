Calvin Stengs (20) durft te dromen van kampioenschappen met AZ en Oranje

Calvin Stengs behoudt overzicht tussen een woud van spelers van FC Twente. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Twee jaar geleden leek een veelbelovende carrière in de knop gebroken, nadat AZ-aanvaller Calvin Stengs in de openingswedstrijd tegen PSV een kruisband afscheurde. In januari maakte de 20-jarige Stengs na een revalidatie van veertien maanden zijn rentree. Dit seizoen is hij een van de smaakmakers van de nummer 2 in de eredivisie, en heeft bondscoach Ronald Koeman hem opgenomen in de voorselectie van Oranje. ‘Nu begint het pas’, zegt Stengs.

Ondanks de troosteloze ambiance van een matig bezet stadion met een kunstgrasveld swingt AZ zaterdagavond ook in Den Haag tegen FC Twente: 3-0. Zie Idrissi dribbelen, linksback Wijndal als een verkapte linksbuiten snoeihard paal en lat raken, spits Boadu prachtig scoren en Stengs dartelen tussen de linies. Hij is al lang niet meer de jongen met de kapotte knie, Stengs heeft de angst achter zich gelaten en demonstreert zijn gave techniek.

Toch is het snel gegaan, erkent Stengs. ‘Aanvankelijk wilde ik me te geforceerd bewijzen, onbewust zat die blessure nog in mijn achterhoofd. Dit seizoen heb ik de stijgende lijn kunnen voortzetten, ik ben nu vrij in mijn hoofd.’

Sublieme pass

6-0 tegen Astana in de Europa League, een 4-0-zege in het Philips Stadion op PSV en opnieuw geen tegentreffers tegen Twente; AZ staat tweede en zit op een wolk. Stengs, relativerend: ‘Ik speelde niet supergoed, ik had graag belangrijk willen zijn met een doelpunt of een assist.’

Stengs maakte zijn rol kleiner dan in werkelijkheid. Met zijn sublieme pass op Boadu leidt hij de rode kaart voor Twente-keeper Drommel in. Zo veel gevoel heeft hij in beide voeten, het is alsof Stengs in een flits een stilleven schetst van de ruimte achter de defensie van FC Twente. Plotseling heeft Boadu ruim baan en torpedeert Drommel de topscorer van AZ. Terecht toont arbiter Makkelie de rode kaart en moet Twente met tien man verder.

Game over, beseft Twente-coach Gonzalo García. ‘Met elf spelers liepen we al achter AZ aan, dan weet je hoe zwaar het wordt met tien.’ Toch moet een verdediger de ban breken voor AZ; op slag van rust neemt Hatzidiakos de bal heerlijk op de wreef. Tweede keeper Brondeel, die Drommel heeft afgelost, ziet de bal in de kruising vliegen: 1-0.

Bijna zakelijk schakelt AZ in de tweede helft naar een hogere versnelling. Dani de Wit tikt de 2-0 binnen, na een misser van Brondeel. De toegift van Boadu smaakt als een zoete dessertwijn, met een subtiele voetbeweging verwijst hij de Twente-verdedigers naar een niemandsland om het met een stiftje via de binnenkant van de paal in stijl af te ronden: 3-0.

‘We komen vaak in de vrije ruimte’, zegt Stengs. ‘Het maakt ons lastig af te stoppen. Dan is ook een tweede helft tegen Twente leuk, we willen allemaal een goal maken.’

Oranje

Nu wacht AZ de lange reis naar Kazachstan voor het Europa Leagueduel met Astana. Vrijdag weet Stengs of hij definitief tot de selectie van Oranje behoort voor de laatste EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland. Daarom houdt hij nog een slag om de arm.

‘De omgeving zal misschien anders naar me kijken en meer van mij verwachten. Ik blijf er nuchter onder. Ik leg mezelf geen extra druk op. Bovendien ben ik er nog niet, met alleen een voorselectie kan ik niet tevreden zijn.’

Het typeert de instelling van Stengs, zegt AZ-coach Arne Slot. De nieuwe status van zijn ploeg weerspiegelde zich al bij Jong Oranje met AZ als hofleverancier. ‘Ik zou het nog mooier vinden als we meer A-internationals hebben’, aldus Slot. ‘De voorselectie van Calvin is een eerste signaal, doelman Bizot heeft er al eens bij gezeten. Ik hoop dat we nog meer spelers bij Oranje krijgen.’

Landskampioen

AZ heeft stilisten in de aanval en sterk middenveld, maar tevens de minst gepasseerde defensie. Slot is coach van de nummer 2 van Nederland. Is AZ nu de grootste uitdager van Ajax, ondanks een achterstand van zes punten?

Slot: ‘We moesten eerst bevestigen waarom wij tweede staan. Iedereen bij AZ was de laatste weken zichtbaar in de media. Toch zag ik geen ander gedrag, we waren ook tegen Twente agressief in balbezit en joegen de tegenstander op zonder bal. Maar Ajax is wel erg goed.’

De jonge talenten schrikken er niet voor terug om Ajax te prikkelen. Boadu, Wijndal en Stengs hebben AZ ook meer bravoure gegeven. En wie Feyenoord en PSV in eigen huis kleineert, kan zich niet langer verschuilen. Stengs: ‘Of wij opnieuw landskampioen kunnen worden? Waarom niet? Het is een kleine club als Leicester City ook gelukt in Engeland. We hebben mooie resultaten neergezet. Nu moeten we het volhouden om echt iets moois neer te zetten met AZ.’

Durf te dromen is het motto van Stengs. ‘Het is al mooi dat ik in beeld ben bij Oranje. Maar ik wil de definitieve selectie halen en natuurlijk kijk ik naar volgend jaar. Het is een jongensdroom om voor Nederland op het EK te spelen. Maar ook een doel.’