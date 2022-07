Calvin Bassey van Ajax is krachtig, snel en wendbaar, maar ook pas acht maanden centrale verdediger

Calvin Bassey (blauwe shirt van Rangers) in duel met Aaron McEneff van Hearts. Beeld SNS Group via Getty Images

Zelf lijkt Calvin Bassey niet helemaal te begrijpen wat hij zegt, maar het plezier is er niet minder. ‘Dag vriendjes en vriendinnetjes’, zegt de kersverse aanwinst van Ajax in een video op sociale media, refererend aan de bekende woorden van het illustere tv-duo Bassie & Adriaan.

Zo amicaal als de eerste woorden van Bassey zijn, zo imposant is de uitstraling van de breedgeschouderde verdediger. De 22-jarige Nigeriaan (1.85 meter) tekende deze week een vijfjarig contract bij Ajax. Hij moet in Amsterdam de opvolger worden van Lisandro Martínez, die in het kielzog van Erik ten Hag naar Manchester United trok.

Ajax betaalt 23 miljoen euro aan het Schotse Rangers FC, de club waarmee Bassey vorig seizoen tot de finale van de Europa League reikte. Het bedrag kan door bonussen oplopen tot 26,5 miljoen. Niet eerder betaalde Ajax zoveel geld voor een verdediger. Bassey is na Steven Bergwijn, voor wie Ajax twee weken geleden 31,25 miljoen euro betaalde, de duurste eredivisiespeler ooit.

Technisch manager Gerry Hamstra legde tegenover Voetbal International uit dat Ajax eigenlijk op zoek was naar een jonge verdediger die één of twee jaar kon wennen achter Martínez, ervan uitgaande dat de Argentijn nog een jaar zou blijven. Maar toen Manchester United een niet te weigeren bod van 57 miljoen euro neerlegde, moest Hamstra doorschakelen. ‘De één-op-één vervangers kosten meer dan de spelers die je haalt om een jaar achter iemand te laten groeien.’

Stormachtige ontwikkeling

Het hoge bedrag dat Ajax neerlegt voor Bassey is even opvallend als interessant. De Nigeriaan, die werd geboren in Italië en opgroeide in Engeland, mag zich pas sinds ruim een half jaar centrale verdediger noemen. Onder leiding van trainer Giovanni van Bronckhorst maakte de voormalige linksback in korte tijd een stormachtige ontwikkeling door bij Rangers FC.

Met zijn fysieke kracht, snelheid en wendbaarheid groeide de zesvoudig international van Nigeria het afgelopen seizoen uit tot een van de steunpilaren van de nummer twee van de Schotse competitie. In de verloren Europa Leaguefinale tegen Eintracht Frankfurt was hij de uitblinker aan Schotse zijde. Het was nauwelijks een verrassing voor Van Bronckhorst.

‘Ik herinner me zijn eerste wedstrijd als centrale verdediger nog onder mijn leiding’, zei de Nederlandse trainer tegenover de Schotse krant The National. ‘Hij moest vanuit de verdediging doordekken op het middenveld. Dat deed hij met zoveel overtuiging en kracht. De volgende dag heb ik hem gezegd dat dit precies is wat ik van hem verwachtte.’

Bassey kende sowieso een niet alledaagse route richting de top. Hij was 6 toen hij met zijn familie vanuit Italië naar Engeland verhuisde, in Oost-Londen om precies te zijn. In een buurt waar mensen weinig kansen krijgen, aldus Bassey op het clubkanaal van Ajax. ‘Het was een plek waar je gemakkelijk het verkeerde pad op kon gaan, maar ik had goede vrienden en familie die mij altijd hebben begeleid.’

Laatbloeier

Ondanks de steun van zijn directe omgeving zag het er lange tijd niet naar uit dat Bassey het zou schoppen tot profvoetballer. Hij was bij een aantal club – zonder succes – op stage geweest. Op zijn 15de stond hij op het punt om zijn droom voorgoed uit zijn hoofd te zetten. Tot Leicester City hem de kans bood waar hij zo lang op had gewacht. ‘Ik wilde nog één keer 110 procent geven en door hard te werken is het gelukt.’

Bassey doorliep de jeugdelftallen van Leicester City, maar maakte nooit zijn debuut in het eerste team van de Premier Leagueclub. In de zomer van 2020 pikte Rangers hem op tegen een opleidingsvergoeding, al had de club niet kunnen bevroeden dat ze de verdediger twee jaar later voor een recordbedrag zou verkopen.

In zijn eerste seizoen speelde Bassey zeven wedstrijden, voornamelijk als linksback, voordat Van Bronckhorst hem acht maanden geleden als centrale verdediger een nieuwe identiteit gaf. ‘Het is een jongen die zich echt omhoog heeft geknokt, een beetje vergelijkbaar zoals spelers als Jaap Stam en Virgil van Dijk’, aldus Hamstra.

Met zijn fysieke spel en imposante figuur is hij niet een typische Ajax-verdediger – vaak voetballend en opbouwend sterk. Maar juist in dat aspect wil hij zich verbeteren in Amsterdam. ‘Ik houd van verdedigen, maar ook van aanvallen, naar voren spelen en druk te zetten. Er is geen betere club om dat te leren dan bij Ajax.’

En dan met een brede glimlach op zijn gezicht: ‘En als het kan, houd ik er ook wel van om een mooie actie te maken.’