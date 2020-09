Caleb Ewan geeft sprintles in Sisteron

Caleb Ewan, rechts met rode helm, wint de eindsprint van Sam Bennett. Beeld Klaas Jan van der Weij

De 26-jarige Australiër, rijdend voor het Belgische team Lotto-Soudal, had op nog geen halve kilometer van de streep nog zo’n vijftien renners voor zich, voordat hij aan zijn opmars begon. Een aantal van hen lag al op snelheden boven de zestig kilometer per uur.

Het vormde geen beletsel. Als een skiër die tussen de poortjes slalomt, passeerde hij de een na de ander. Het spande er nog even om of hij zich langs Peter Sagan kon wurmen, toch zeven keer de winnaar van de groene trui in de Tour. Maar hij prikte zijn fiets met precisie tussen de hekken en de Slowaak. Zijn laatste slachtoffer was Sam Bennett, die in zijn eentje op weg leek naar de winst. Met een wanhopig ogende zwenking probeerde de Ier Ewan nog tot wat extra meters te dwingen, maar er was geen houden meer aan. Achter de twee kwam Cees Bol, in Frankrijk de Nederlandse hoop op sprintsucces, als zevende over de finish – de sprinttrein van Sunweb was in de slotfase uit het gelid geraakt.

Het was een welbewuste strategie geweest de anderen te laten voorgaan, verklaarde de winnaar later. Ewan bevond zich op één kilometer van de finish naar zijn zin al te veel in de voorste rangen. Er stond een behoorlijke bries tegen en dan kun je je maar beter wat langer verscholen houden. ‘Het is altijd een risico om vanuit de achtergrond naar voren te komen, maar ik kwam er goed uit.’ Zijn vaardigheid zich op hoge snelheid tussen de renners door te begeven, deed hij op in zijn jaren als baanwielrenner. Als junior won hij nationale kampioenschappen op het omnium en de puntenkoers.

De winst van Ewan was een fikse opsteker voor zijn ploeg, die in het openingsweekeinde al twee belangrijke renners zag uitvallen. John Degenkolb kwam in de eerste etappe buiten de tijd binnen, Philip Gilbert brak bij een val zijn knieschijf. Nog voor het startschot in Nice verlieten twee begeleiders de ronde nadat ze positief testten op corona. Ewan: ‘We zijn zeer gemotiveerd gebleven. Iedereen gaf 110 procent.’

Hij wordt in eigen land gezien als degene die in de sporen is getreden van Robbie McEwen, die van 1999 tot 2007 twaalf etappes in de Tour de France won. Er is geen sprinter die dieper over zijn stuur lijkt te buigen dan Ewan, de in Sydney geboren zoon van een Australische vader en Zuid-Koreaanse moeder. Het geeft hem net een fractie minder luchtweerstand dan veel van zijn opponenten. Maar het stelsel van spieren en pezen moet zo’n ongemakkelijk ogende houding wel aankunnen.

In de Tour van vorig jaar bewees hij bij de elite te behoren met drie etappezeges, de laatste was op de Champs-Élysées. In totaal stond de teller na het seizoen stil op elf zeges. Hij maakte met die prestaties en passant een lange neus naar zijn vorige ploeg, Mitchelton-Scott. Die verliet hij na vijf jaar, toen hij in 2018 niet naar Frankrijk werd afgevaardigd. Het heeft niet tot wrokkige gevoelens geleid. In een interview met Bicycling Australia: ‘Ik kan mijn periode bij het team niet beoordelen op die ene beslissing mij thuis te laten. Die jongens zijn nog steeds mijn vrienden. Ik zwaai nog steeds naar ze in de bus.’

Of hij er nu op uit is zijn persoonlijke record van vorig jaar met die drie Tourzeges te verbreken? ‘Die waren natuurlijk heel speciaal, iedereen wil hier winnen. Maar ik bewijs hier dat het geen toevalstreffers zijn geweest.’

Dankzij tussensprints en een vijfde plek in de rituitslag kon Peter Sagan maandag maar weer eens de groene trui aantrekken. Maar gelet op de snelheid waarmee Ewan in Sisteron langs hem suisde, is het geen gelopen koers dat de drievoudig wereldkampioen het shirt voor de achtste keer naar Parijs kan brengen.