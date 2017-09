Cairoli opgepast: Herlings is klaar om wereldtitel 450-cc over te nemen

Maar vanaf augustus is hij echt op stoom. Voor Assen won hij drie van de vier laatste wedstrijden. Alleen in Zweden viel hij in de tweede manche uit met motorproblemen en raakte de titel voor de debutant uit zicht.



Voor de jonge Brabander is deze zondag vooral een kwestie van bewijsvoering: hij wil voor thuispubliek én tifosi uit Italië de kersverse kampioen laten zien wie er eigenlijk thuishoort op de troon. In de eerste heat komt hij maar matig over het starthek, maar gestaag rukt hij op naar de koppositie. Het is alsof hij zijn 450cc-motor net wat platter legt dan de concurrentie, net wat bruusker op het gas gaat, waardoor de motor als een zelfstandig projectiel tussen de knieën vandaan lijkt te schieten - niet voor niets is zijn bijnaam The Bullet.



Hij was vooraf een beetje mopperig geweest, de smaakmaker van de motorcross. Het kunstmatig aangelegde circuit op Assen lag hem niet. Het storten van 22 duizend kuub zand - 1.200 kiepwagens - verandert het decor waar gewoonlijk wegracers acteren in een domein voor de gemotoriseerde helden van zand en modder. Het blijft nogal smal, zei hij. Dat maakt inhalen, de kunst die hij als geen ander beheerst, soms hachelijk. Hij was niet de enige coureur die klaagde. De baan is zo rul dat de motor soms onvoorspelbaar reageert, zei de Sloveen Tim Gasjer. Hij valt in de eerste manche. De Belg Clément Desalle, vorig jaar winnaar, smakt na een sprong op een vangrail voor de tribunes.