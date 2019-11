Butter kan na mislukte marathon New York terug naar de tekentafel

Renners op First Avenue tijdens de marathon van New York. Beeld AFP

Toen Michel Butter in 2017 in zijn eentje First Avenue opliep in de marathon van New York wist hij één ding zeker. Mooier dan dat moment, vanuit de rust op Queensboro Bridge de drukte van Manhattan in, op kop in de beroemdste marathon ter wereld, ging zijn carrière niet worden.

Precies op deze plek stortte Butter nu in. Hij wilde zich zondag in New York plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar. De kans dat er voor hem een olympisch hoogtepunt bij gaat komen, is daardoor niet zo groot meer.

Butter kwam als 25ste over de finish, ver weg van een plek in de toptien die nodig was voor een olympisch ticket. Daarmee is de gok om zich op basis van een topklassering voor de Spelen te plaatsen niet goed uitgepakt. Butter kan zich alleen nog plaatsen als hij de limiet loopt. Hij zal in het voorjaar een marathon onder de 2.11.30 moeten afleggen.

Lijdensweg

Butter werd in New York al snel kapotgelopen door de kopgroep die rap van start ging. Na 15 kilometer voelde hij al dat het te snel ging. Hij liet de Afrikanen gaan, hoopte nog een pact te kunnen vormen met andere afvallers, maar die kwamen niet. Daarna had hij het te zwaar in zijn eentje tegen de kou en de wind. Het werd een lijdensweg.

Het was vooraf een riskante operatie om voor New York te kiezen om olympische kwalificatie af te dwingen. De organisatie wilde Butter na zijn goede prestatie uit 2017 graag weer aan de start zien. En Butter strijdt liever om een goede klassering dan een race tegen de klok.

Op de concurrentie had hij geen invloed, en die was flink. De kersverse wereldkampioen Lelisa Desisa meldde zich ook nog aan de start. De Ethiopiër had de marathon vorig jaar gewonnen en dacht 29 dagen na zijn winst in het snikhete Qatar op de WK nog iets klaar te kunnen spelen.

Het werd een training van 11 kilometer, toen Desisa erachter kwam dat hij toch geen twee marathons binnen vijf weken kon lopen. Geoffrey Kamworor uit Kenia won de marathon voor de tweede keer. De winnaar van 2017 liep op de omstreden Vaporfly schoen van Nike in 2.08.13 naar de overwinning. Sinds de schoen op de markt is heeft het marathonlopen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zijn landgenote Joyciline Jepkosgei won in 2.22.38 bij de vrouwen, op een schoen van Adidas.

Butter is nog trouw aan zijn eigen sponsor New Balance, maar hij zal niet de eerste zijn die stiekem op een Nike-schoen met afgeplakt logo loopt voor een snelle tijd. Het geloof in het voordeel van de dikke zool met ingebouwde plaat van koolstofvezel is groot.

Het persoonlijke record van Butter staat op 2.09.58 en stamt alweer uit 2012. In 2015 probeerde hij zich in Amsterdam te plaatsen voor de Spelen van Rio. De limiet stond toen op 2.11.00. Butter kwam slechts 8 seconden tekort. Na de finish stortte hij zich ontroostbaar in de armen van zijn vrouw.

De atleet uit Castricum, die dinsdag zijn 34ste verjaardag viert, wil nog steeds een keer naar de Spelen. Maar hij wil daar niet als toerist heen. Dat dreigt wel te gebeuren nu olympische kwalificatie een haastklus is geworden.

De limiet is iets soepeler geworden. Voor Tokio volstaat een tijd binnen de 2.11.30. Als hem dat in het voorjaar lukt, staat de olympische marathon in augustus alweer op het programma. Drie marathons lopen binnen tien maanden is volgens de traditionele loopwetten niet verstandig.

Abdi Nageeye is voorlopig de enige atleet die zich voor Nederland heeft verzekerd van een olympisch ticket. Ook Khalid Choukoud haalde vorige maand in Eindhoven de limiet niet. Hij liep 2.12.56.

Terug naar de tekentafel

Butter moet terug naar de tekentafel om te zien hoe hij zijn laatste kans gaat benutten om zijn olympisch debuut te maken. Dat geldt ook voor zijn concurrenten, die andere omstandigheden krijgen dan verwacht. Het Internationaal Olympisch Comité besloot de marathon te verplaatsen van het hete Tokio naar het koelere Sapporo ruim 800 kilometer noordelijker.

Japan probeerde dat tegen te houden omdat het land liever zien dat alles in Tokio gebeurt, desnoods midden in de nacht als de temperatuur minder hoog is. Het IOC hield voet bij stuk. Japan stemde vrijdag schoorvoetend toe.

Butter zag juist kansen voor zichzelf in het hete Tokio, waar de uitslag niet goed te voorspellen is omdat de ene atleet beter tegen de hitte kan dan de ander. Het is nu niet meer zijn voornaamste zorg. Hij moet zich eerst nog zien te kwalificeren.