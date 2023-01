Burenruzie op het WK: ‘Die Duitse handballers moeten maar eens laten zien dat ze beter zijn’

Dani Baijens zet aan voor een schotpoging. De Qatarezen Yassine Sami en Allaedine Berrached proberen hem te blokken. Beeld Getty Images

De gedachten van Bobby Schagen dwalen wel eens af als de handballer de grens tussen Nederland en Duitsland passeert. Dan rijdt hij een land in waar duizenden toeschouwers in een handbalarena zitten, waar op Tweede Kerstdag hele families naar een handbalwedstrijd gaan kijken. ‘Dan denk ik: die mensen zijn toch niet zo anders dan een uurtje terug? Hoe kan dat nou zo verschillen?’

Zaterdag speelt aanvoerder Schagen met Nederland op het WK in Polen tegen Duitsland. De wedstrijd moet gewonnen worden om de kwartfinale te halen. Voor hem en nog zeven spelers in de selectie heeft de wedstrijd een extra lading. Zij trokken naar Duitsland en vonden wat er in eigen land niet was: een sterke handbalcultuur én de beste competitie van de wereld.

‘We kennen nu natuurlijk veel jongens’, zegt Dani Baijens, speler van HSV, met de hem kenmerkende branie. ‘Duitsers zeggen altijd dat wij niet kunnen handballen, dus ze moeten maar laten zien dat ze beter zijn.’

Zeker is dat Duitsland alle reden heeft om zich superieur te voelen. Het land draait van oudsher mee in de wereldtop en is het aan zijn stand verplicht om te winnen. Met zo’n 750 duizend actieve handballers heeft het land er vijftien keer zoveel als Nederland. Ter vergelijking: bij voetbal is dat maar zeven keer.

‘Handbal wordt er hier een beetje met de paplepel ingegoten’, zegt Fabian van Olphen, die van 2003 tot en 2020 in Duitsland speelde. ‘Mijn kinderen krijgen het hier ook met gymles. Als ik zeg dat ik handballer was, zeggen ze alle Duitsers: dat heb ik ook op school gedaan.’

Van Olphen (86 interlands) is na zijn carrière in Duitsland gebleven. Hij woont in Magdeburg, waar hij bij de plaatselijke vereniging Kapitän werd en uitgroeide tot een clubicoon. Nu werkt hij als spelersmakelaar en probeert hij ook Nederlandse talenten in Duitsland onder te brengen.

Nederland telt mee

Door de goede prestaties van het Nederlandse team wordt er meer geluisterd, merkt hij. De handballers plaatsten zich in 2020 voor het eerst voor het EK, haalden vorig jaar zelfs een onverwacht mooie tiende plek en doen nu voor het eerst in decennia mee aan het WK. ‘Vroeger zeiden ze: ja, leuk zo’n Nederlands talent, nu willen ze wel weten of het wat is.’

Schagen belandde in 2009 als 19-jarige in Dormagen. ‘Ze zochten nog een goedkope rechterhoekspeler’, lacht hij. ‘Zo gaat dat wel vaker.’ Van Volendam in de eredivisie kwam hij meteen in de Bundesliga, de hoogste divisie. ‘Dat was zo’n ander niveau, dat kende ik helemaal niet.’

Hij deed een stapje terug naar de Tweede Bundesliga en klom langzaam weer op. Nu speelt hij al jaren bij Duitse middenmotors, sinds 2019 bij Lemgo. Volgens Schagen kun je de Handball-Bundesliga vergelijken met de Premier League, vooral omdat er zoveel sterke clubs zijn. In Frankrijk en Denemarken is de top wat smaller, in Oost-Europa en Spanje domineren een of twee clubs de competitie.

‘Ook bij de kleinere clubs zit veel publiek’, zegt Schagen. ‘Bij ons zijn er meestal tussen de drie en vierduizend mensen in de hal’. De mooiste wedstrijden vindt hij die in en tegen Kiel. Dat is niet omdat hij laatst nog won van de topclub. ‘De traditie van die club, die steile tribunes, heel dicht op het veld’, legt hij uit. ‘Er zijn daar altijd 10 duizend fans. Ik heb er ook met degradatieploegen gespeeld, maar ook dan is het uitverkocht.’

Kiel, Magdeburg, Flensburg, het zijn relatief kleine provinciesteden die het Duitse handbal domineren. Berlijn, Hamburg en Stuttgart zijn de uitzonderingen. Lemgo heeft 40 duizend inwoners. ‘Ik word er vaak aangesproken op straat’, zegt Amsterdammer Schagen. ‘Dat komt omdat het echt een dorp is.’

Financieel gezond

De handbalclubs zijn de plaatselijke trots van die kleine Duitse stadjes en uit de kluiten gewassen dorpen. Het is misschien wel de enige overeenkomst met Nederland, waar handbal ook vooral buiten de grote steden wordt gespeeld. Het verschil is dat de sport in Duitsland wel nationale uitstraling heeft. Alle competitiewedstrijden worden live uitgezonden door SkySports, achter de betaalmuur. De topwedstrijden worden bovendien uitgezonden door de publieke zenders, waar ook de WK-duels te zien zijn. Tientallen journalisten reizen de Duitse ploeg achterna.

‘Als er zoveel belangstelling is, dan is het natuurlijk ook aantrekkelijk voor sponsoren’, zegt Van Olphen. De meeste clubs zijn volgens hem financieel gezond en niet afhankelijk van een grote geldschieter. ‘Magdeburg heeft ongeveer driehonderd sponsoren. Als de hoofdsponsor wegvalt scheelt dat misschien 3 of 4 procent op het budget.’

Vanaf de top van de Derde Bundesliga wordt er vaak al genoeg betaald om als prof te kunnen leven. Volgens Schagen liggen de salarissen in de Tweede Bundesliga ongeveer tussen de 1.500 en 2.500 euro netto per maand. ‘In de Eerste Liga ligt dat dan wat hoger en in de top loopt het wel op tot 20 duizend euro per maand.’

Dat soort bedragen trekt ook veel buitenlandse toppers aan. Niet iedere Duitse fan is daar blij mee. Het zou ervoor zorgen dat de eigen jeugd te weinig kansen krijgt. Zeker als de nationale ploeg niet goed presteert laait die discussie op. De laatste wereldtitel dateert alweer van 2007, in 2016 werd de ploeg wel Europees kampioen. Sindsdien zijn de resultaten wisselvallig, al zijn die door corona niet helemaal op waarde te schatten.

‘De Duitse ploeg is aan het verjongen’, zegt Van Olphen. ‘Het is nog geen ingespeeld team.’ Hij weet ook dat Nederland in 2020 nog ruim - met tien doelpunten verschil – verloor van Duitsland. ‘Maar ik denk dat Nederland een stapje naar voren heeft gezet en Duitsland een stapje naar achteren.’

De zwakte van Nederland heeft ook te maken met de aantallen. Duitsland kan putten uit bijna een half miljoen mannen die handballen, Nederland heeft er 20 duizend . De Duitse internationals spelen bijna allemaal in de Bundesliga. De enige uitzondering is Andreas Wollf, die bij de Poolse topclub Kielce keept.

‘Dat zie ik ook als mijn doel’, zegt spelersmakelaar Van Olphen. ‘Om die Nederlandse talenten zo goed te begeleiden dat het Nederlands team nog beter wordt. Niet zo snel mogelijk naar Duitsland, maar pas als ze er klaar voor zijn. De selectie is nu misschien nog net iets te smal om het bij te kunnen benen, maar de jongens die er nu al staan, zijn nog jong. Ze moeten dit nog een paar jaar vasthouden en proberen er wat bij te krijgen.’

Spelvreugde

Als hij naar handbal kijkt, voelt hij over het algemeen weinig emotie. Dat is anders bij deze ploeg. Zijn hart begint sneller te kloppen als hij naar het Nederlands team kijkt. Hij blijft een Nederlander natuurlijk en met een aantal jongens heeft nog een sterkere band, omdat hij ze begeleidt.

‘Maar deze ploeg is ook een genot om naar te kijken’, legt Van Olphen uit. ‘Ze spelen leuk, ze spelen samen, niet alleen maar 1-tegen-1’s. Het is uiteindelijk ook entertainment, dat is wat die jongens gewoon brengen op dit moment. Ze stelen de harten in Europa en de wereld, het is heel leuk om naar te kijken.’

Hij weet bovendien dat de Nederlanders hun kans ruiken tegen Duitsland. In de aanloop naar de wedstrijd werd hen ze door de Duitse media al geregeld gevraagd of het net zo beladen zou worden als met voetbal. In het verleden was het niveauverschil daarvoor bij handbal gewoon te groot. ‘We weten dat het nu anders ligt’, zegt Magdeburg-speler Kay Smits. ‘Ik hoop dat het inderdaad zo heet wordt als een derby.’