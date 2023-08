Bundesliga staat in teken van de jacht op Bayern en het sprookje van Heidenheim

Heidenheimcoach Frank Schmidt (midden) wordt door zijn spelers getrakteerd op een bierdouche. Beeld dpa/picture alliance via Getty I

Unkaputtbar, zo heet de deze zomer verschenen biografie van Frank Schmidt, de 49-jarige trainer van de debutant in de Bundesliga FC Heidenheim. De titel is te vertalen als ‘Niet kapot te krijgen’. De opmars van Heidenheim, een stadje in de deelstaat Baden-Württemberg, is het type verhaal dat het voetbal kleurt en contrasteert met het bijna vaste, in zekere zin slaapverwekkende succes van Bayern München, de kampioen die de strijd om de titel vaak tot een saaie aangelegenheid maakte in de laatste elf jaar, hoewel vorig seizoen de spanning wel immens was.

Sinds de aanstelling van Frank Schmidt in 2007 is FC Heidenheim van het vierde naar het hoogste niveau gestegen. Mein Leben, mein Fussball, mein Verein luidt de ondertitel van de autobiografie, die hij zelf schreef, vooral tijdens het WK in Qatar, toen de competitie stillag.

Het sprookje beleefde eind mei, bij de promotie naar de Bundesliga, een ongekende apotheose. Het grote HSV vierde al feest op het veld van Sandhausen. Maar toen scoorde Heidenheim in 9 minuten extra tijd nog twee keer bij Regensburg, om niet alleen te winnen, maar zelfs het kampioenschap te grijpen voor het ook gepromoveerde Darmstadt.

Feldwebel

Schmidt is streng, geobsedeerd door winnen en hij staat bekend als onvermoeibare werker, bezeten van voetbal als hij is, waarbij hij het spel zijn hobby noemt. Voormalig trainer van Heracles en FC Groningen Frank Wormuth noemde hem op de Duitse trainerscursus eens een ‘Feldwebel’, een sergeant, maar Schmidt weerlegde die betiteling door te stellen dat hij nooit in het leger heeft gezeten.

Heidenheim trapt de competitie af met een uitwedstrijd tegen Wolfsburg en speelt zijn eerste thuisduel in de hypermoderne Voith-Arena (capaciteit 15 duizend) tegen Hoffenheim met spits Wout Weghorst, die voor de derde keer is verhuurd door Burnley, na periodes bij Besiktas en Manchester United. Hoffenheim beleefde jaren geleden een vergelijkbare opkomst, te danken aan oud-speler Dietmar Hopp die schatrijk werd in de software.

De Bundesliga ondergaat een soortgelijke ontwikkeling als in Nederland, waar in de eredivisie redelijk kleine clubs meedoen als Excelsior, RKC en Almere City, ten koste van traditioneel grotere clubs als ADO Den Haag, Groningen en Roda JC. In de Bundesliga voetballen naast Heidenheim en Hoffenheim clubs als Union Berlin, Mainz, Freiburg en Augsburg, terwijl de Tweede Bundesliga in de Duitse pers al het predicaat ‘sterkste tweede liga van de wereld’ heeft gekregen, met onder meer Schalke, HSV, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC en Kaiserslautern.

Harry Kane

De strijd om de titel spitst zich normaliter toe op Bayern München, Borussia Dortmund en Leipzig, dat relatief nieuw is aan de top en niet zal rusten voordat Bayern is afgelost. Bayern realiseerde een ophefmakende transfer, door het aantrekken van een van de topspelers uit de steenrijke Premier League. De ploeg contracteerde voor ruim 100 miljoen euro topschutter Harry Kane van Tottenham Hotspur.

Veel geld voor een spits van 30 jaar. Kane wilde onder meer naar Bayern om elk jaar om de prijzen te spelen, hoewel dat meteen misging in de strijd om de Supercup, waarin hij als invaller met 3-0 verloor van Leipzig.

Bayern München is al elf keer op rij kampioen. Juist die laatste titel biedt de achtervolgers hoop, want bijna was de onttroning al een feit geweest. De club verving trainer Julian Nagelsmann tijdens het vorige seizoen door Thomas Tuchel, die vervolgens uit de Champions League en de bekerstrijd werd geknikkerd, terwijl Bayern de kampioenskansen uit handen gaf. Op de laatste speeldag was Dortmund bij een zege kampioen, maar het elftal ging ten onder aan de spanning en speelde 2-2, thuis tegen Mainz.

Bayern veroverde alsnog de titel, maar de directeuren Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic werden op staande voet ontslagen. De club wilde bovendien per se een spits kopen, om de leegte na het vertrek van Robert Lewandowski (Barcelona) te vullen. Diens opvolger, de Senegalees Sadio Mané, raakte geblesseerd en kreeg ruzie met Leroy Sané. Hij is alweer vertrokken. Erik Maxim Choupo-Moting deed het aardig, maar hij is geen spits van het niveau waarop Bayern wil spelen. Vandaar Kane.

Matthijs de Ligt

Ook zoekt Bayern nog een extra doelman, aangezien Manuel Neuer nog steeds niet is hersteld van een met skiën opgelopen beenbreuk. Gerónimo Rulli van Ajax gold als kandidaat, maar die raakte geblesseerd afgelopen weekeinde. Bij Bayern voetballen de Nederlanders Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en de Marokkaanse Nederlander Noussair Mazraoui, van wie de laatste twee op relatief weinig speeltijd konden rekenen afgelopen seizoen.

De Bundesliga telt nog genoeg andere Nederlanders, van Jeffrey Gouweleeuw (Augsburg) tot Donyell Malen (Dortmund), van Danilho Doekhi en Sheraldo Becker (Union Berlin) tot Jeremie Frimpong, die ondanks berichten over een transfer nog steeds bij Leverkusen speelt. En dan is daar Xavi Simons van Leipzig, dat klaar lijkt voor de aanval op de hegemonie.