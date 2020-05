Bundesliga lijkt beslist na uitzege Bayern bij Dortmund

Keeper Roman Bürki van Dortmund komt net tekort bij de stift van Joshua Kimmich die Bayern de zege bezorgde. Beeld EPA

De vorige zomer na tien Bayern-jaren, met daarin liefst acht landstitels, afgezwaaide Robben werd dit seizoen aanvankelijk gemist, maar ook Bayern had zijn Dick Advocaat-effect. Sinds Hansi Flick begin november het roer in handen nam, gaat het crescendo.

Het geslagen gat is een beetje een anticlimax, omdat Borussia zeker sinds de hervatting van de competitie anderhalve week geleden een geïnspireerde indruk maakt. Maar vooral voor rust was Bayern attenter, kwieker, handiger en gedisciplineerder. Het enige doelpunt bood tevens een vleug artisticiteit. Bayern-baasje Joshua Kimmich stiftte vlak voor rust van buiten het strafschopgebied raak.

Bayern heeft net wat meer ervaring en atletisch vermogen in de ploeg, Dortmund miste de brullende gele muur om gezamenlijk de lijstaanvoerder schrik aan te jagen. Toeschouwers zijn niet meer welkom dit seizoen door de coronacrisis.

Met een mijnwerkerslamp scheen Bayern op de zwakke plekken van de ploeg van Dortmund-coach Lucien Favre, die eerder tegen Schalke en Wolfsburg verstopt bleven. Toen was Dortmund vooral aan het aanvallen, de handen losjes achter het hoofd gevouwen. Gisteravond schrok het zich toch een paar keer te pletter als Bayern opstoomde. En geen levende ziel in het stadion die kon waarschuwen.

Het was een affiche te groot voor een dinsdagavond, maar het resterende programma moest nu eenmaal behoorlijk in elkaar worden geplempt om voor 1 juli klaar te zijn.

Vooraf werd vooral de strijd tussen de veelscorende spitsen opgepookt; de ervaren, veelzijdige stilist Robert Lewandowski versus de jonge, frisse, rappe Erling Haaland. Het bleef gelijk tussen hen, want beiden troffen geen doel, al kwamen ze dichtbij.

Hoofdrol voor afgeschreven Müller

Er was zoveel meer voetbalpracht verzameld. Dortmund-dirigenten Hazard en Brandt, de tot topcentrumverdediger omgeturnde Bayern-back Alaba, de al even veelzijdige Kimmich, de technisch begaafde Bayern-aanvallers Gnabry en Coman, de soevereine Dortmund-routinier Hummels achterin. Dortmund-topschutter Sancho en -vedette Can werden pas na rust gebracht. Ze boden gezamenlijk intens topvoetbal, zonder overdreven aanvallende hoogstandjes.

Het Signal Iduna Park had met gemak tien keer uitverkocht kunnen raken, ook vanwege de belangen. Het zijn van die even oneerlijke als onvermijdelijke zaken. Bayern vloog thuis over Dortmund heen met 4-0 voor 75.000 man. Dat was het debuut van coach Flick, toen nog als interim, inmiddels mag hij blijven tot medio 2023 zo tevreden is men in München over de voormalig assistent van bondscoach Löw toen die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel leidde.

Flick heeft bij de ploeg een duidelijk voetbalidee ingestampt met veel positiewisselingen, dynamiek en snelheid. Er is durf, maar toch ook altijd controle. Met een hernieuwde hoofdrol voor de al bijna afgeschreven Thomas Müller, nog gelanceerd door Louis van Gaal in 2009. Om de ervaren as bulkt het van het talent. De Canadese linksback Alphonso Davies is een genadeloze snelheidsduivel die zelfs een forse achterstand op Haaland met gemak goedmaakt en er even later een fijne slalom uitgooit. Concurrent Hernandez, voor 80 miljoen gekocht, krijgt de pas 19-jarige Davies in deze vorm niet uit de basis.

En dan is er nog alleskunner Kimmich, voorheen rechtsback en nu centrale middenvelder, net als in de Duitse ploeg. Hij heeft de snor en het vermogen overal tussen te zitten van vroegere Duitse topmiddenvelders, maar bezit ook de handelingssnelheid en het inzicht van nu. Prachtig bedacht was zijn stift in de 44ste minuut al had een betere doelman dan Roman Bürki de bal over de lat getikt.

Het is zo’n doelpunt dat in een vol stadion een apart geluid veroorzaakt. Ongeloof, gevloek en stiekem tonggeklak bij de thuisfans, oceaanvreugde in de uitvakken. De Duitse tv, altijd al dol op nasynchronisaties, had bedacht om de stadiongeluiden na te bootsen voor de tv-kijker. Het blijkt een realistische toevoeging, het wachten is op een immense videowall met live-beelden van thuis meelevende fans.

Dortmund begon sterk met een grote kans voor Haaland na dertig seconden na ongelukkig uitkomen van Bayern-doelman Neuer, maar Bayern-verdediger Boateng redde op de lijn. Die actie werd in de 19de minuut gekopieerd door Dortmund-aanvoerder Piszczek bij een inzet van Gnabry.

Haaland kreeg na een uur nog een vrije schietkans, maar via de elleboog van alweer Boateng ging de bal net naast. De VAR liet het begaan, Haaland moest er uiteindelijk geblesseerd af.

Bayern schoot via Lewandowski in de slotfase nog op de paal. Het hinderde de Zuid-Duitsers niet. Müller, toch ook wereldkampioen geworden in 2014, zeeg krijsend van geluk ineen na het eindsignaal wetende dat hij dichtbij zijn negende landstitel is. Hij staat er dan trouwens nog drie achter op Robben.