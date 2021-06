Buitenlandse media: Oranje soeverein, Dumfries mist alleen nog een cape

Denzel Dumfries (rechts) en Donyell Malen vieren de 2-0. Beeld EPA

Na het eerste duel met Oekraïne leken we elkaar allemaal een beetje verbaasd aan te kijken. ‘We... we zijn gewoon vermaakt’, stamelden de Nederlandse kranten en de analisten op TV en radio. Dat hadden we toch niet verwacht. Het was misschien ook daardoor dat de zakelijke overwinning tegen Oostenrijk donderdagavond een beetje begon te vervelen. Armoedig, een zesje, schreef onze eigen verslaggever Willem Vissers.

Maar wie de Oranje-bril afzet en naar het Nederlands Elftal kijkt als concurrent voor de eindoverwinning, ziet een ploeg die zijn evenwicht gevonden heeft. Dat wordt wel duidelijk na een rondje langs de Europese media.

De Frankfurter Algemeine Zeitung noemde het Nederlands elftal zelfs soeverein: ‘Nederland speelt vol vertrouwen tijdens zijn comeback op het internationale voetbalpodium. Een zege kwam nooit in gevaar.’ Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport had Oranje maar een paar flitsen nodig om Oostenrijk te domineren.

Bij de BBC was analist Alan Shearer lovend over de aanpak van het Nederlands elftal. ‘Het team speelde heel comfortabel en daardoor zag Oostenrijk er matig uit’, zei de oud-topspits. Collega Rio Ferdinand vulde aan: ‘Ze hebben de spelers die nodig zijn om te presteren op dit podium. Ze creëren kansen door de manier waarop ze druk zetten. Als ze dat blijven doen, komen ze ver dit toernooi.’

Bondscoach Frank de Boer haalt zijn gram op de critici van zijn tactiek, schrijft ook het Spaanse Marca. ‘Met het bekritiseerde 5-3-2-systeem is een manier gevonden om te winnen en om bijna zonder problemen door de groepsfase te komen. Ondanks de kritiek blijft De Boer bij zijn standpunt. Hij weet wat hij doet.’

Oranje Express

Al het goede zou deze zomer moeten komen van Memphis Depay. En van Frenkie de Jong, die zou ook een sleutelrol gaan vervullen. Tipje van de sluier: Ryan Gravenberch kan hoge ogen gooien. Voor het toernooi waren buitenlandse kranten behoorlijk eensluidend over de potentiële helden van de Oranjezomer.

Maar we zijn nauwelijks een weekje onderweg en het Nederlands elftal kent een heel andere held: Denzel Dumfries. Marca bombardeert hem tot ‘De Oranje Express’, de trein van 1 meter 88 die met ‘voetbalexplosies’ langs de zijlijn dendert. Dumfries is een van de verrassingen van dit EK, volgens de Spaanse sportkrant.

Dumfries was tot dusver, direct of indirect, bij ieder doelpunt van Nederland betrokken. En dat als rechtsback. Volgens het Belgische Het Laatste Nieuws ontbeert de rechtsback van PSV alleen nog een cape in zijn wording tot volmaakte superheld.

‘Hij dwingt het af’, zei Ferdinand, voormalig verdediger van Manchester United, bij de BBC. ‘Hij blijft zijn tegenstander maar uitdagen door heen en weer te blijven rennen. Uiteindelijk verslaat hij ze. Hij is fantastisch.’

Spekkoper is zijn huidige club, PSV. Al voor het EK had Dumfries aangegeven te willen vertrekken. Zijn marktwaarde wordt op deze manier alleen maar opgedreven. Het Engelse Everton en de Italiaanse kampioen Inter toonden al interesse in de Rotterdammer. Volgens de laatste geruchten voegt ook de Duitse grootmacht Bayern München zich in het rijtje belangstellenden. Een droomzomer lonkt voor Dumfries.

