Bryan Smeets loodst Sparta met twee assists naast PEC

De koploper in een aantal belangrijke eredivisielijstjes was op 31 januari 2018 geen profvoetballer meer. Het contract van Bryan Smeets bij eerstedivisionist Cambuur werd op die dag officieel ontbonden. Voor eeuwig zou hij de man worden van 8 mei 2016. Met een doelpunt voor aanstaand degradant De Graafschap zou Smeets, Ajax de landstitel ontfutselen. De frons van toenmalig Ajax-coach Frank de Boer was nimmer dieper.

Bryan Smeets leek niet meer dan een vleesgeworden quizvraag, maar de Maastrichtenaar herrees op zelden vertoonde wijze. Gistermiddag was de 26-jarige Sparta-middenvelder wederom de beste man op het veld op bezoek bij PEC Zwolle dat de verrassende promovendus met wat fortuin op een gelijkspel hield (2-2). Smeets verzorgde de assists voor de doelpunten van Ache en Veldwijk. Vooral de laatste, een pass binnendoor, verried zeldzame klasse.

Smeets creëerde in heet Zwolle in totaal liefst acht kansen. Dat lukte geen Spartaan sinds het in 2010 opgerichte databureau Opta statistieken sprokkelt. Met veertien gecreëerde kansen staat de Spartaan aan kop in dat klassement, alsmede in dat van de meeste assists, vier stuks. De topclubs kwamen overigens een wedstrijd minder in actie.

Sparta’s technisch beleidsbepaler Henk van Stee oordeelt na het intense treffen in Zwolle stevig. ‘We pikten hem afgelopen zomer op bij TOP Oss, maar wilden hem een halfjaar geleden al hebben. Er hebben veel clubs liggen slapen. Bryan kan het tempo versnellen en verlagen. Ik heb op veel niveaus gewerkt, maar dat kunnen er niet veel. Hij heeft een geweldige trap, kan een speler passeren, heeft gevoel voor de combinatie en is een leider.’

Van Stee, die lang in het buitenland werkte, vroeg zich af waar die Smeets ineens vandaan kwam. Nou ja, vanuit een werkloosheidssituatie dus. TOP Oss gaf hem uiteindelijk nog een laatste kans een jaar geleden. Van Stee: ‘Hij past perfect in onze mix met de jonge talentvolle jongens. We zijn nog ongeslagen na vier duels. Dit had niemand verwacht.’

Gretig, maar puntloos

Sparta tekende pas negen minuten voor tijd voor de 2-2 tegen het gretige, maar nog puntloze PEC. Terwijl het zweet over zijn kale schedel parelt, schudt Smeets in de spelerstunnel het hoofd. ‘Twee punten laten liggen vandaag. Absoluut. We kregen meer kansen, er gaat nog een bal tegen de lat, ik schiet er eentje net over de kruising. Zonde.’

Een glimlach verschijnt als hij geconfronteerd wordt met zijn eigen statistieken. Nog een indrukwekkende: liefst 52 passes op de helft van de tegenstander, en vrijwel allemaal zo zuiver als wat. Alsof er videomateriaal werd geschoten voor een KNVB-trainerscursus en de PEC-middenvelders en –verdedigers figuranten waren, zo leek het soms.

Smeets verklaart: ‘Ik heb eindelijk vertrouwen in mezelf, ik ben voor niemand bang, dat moet ik elke wedstrijd uitstralen. Dat schortte eraan. Het moet in je kop goed zitten.’

Het talent zat er altijd al in. Als jeugdspeler van MVV speelde hij op het WK onder 17 jaar. Grijnzend: ‘Met Bruno Martins Indi, Luc Castaignos, Adam Maher en nog wat jongens die allang en breed miljonair zijn.’

Zijn focus en zelfbeeld klopten lange tijd niet, analyseert hij achteraf. ‘Ik heb verkeerde keuzes gemaakt, verkeerde vrienden gehad. Ik heb momenten gehad dat ik me liet gaan, dat ik op het verkeerde pad kwam. Er zijn wat dingen gebeurd in mijn jeugd, er is een heel goede vriend van me overleden. Dat was een dag voor deze wedstrijd precies drie jaar geleden. Ik ben blij dat ik voor hem goed heb gespeeld. Zo zijn er dingetjes. Die maken je harder, verder.’

Na zes jaar MVV en twee jaar De Graafschap liep zijn spoor dood in het noorden, bij Cambuur. ‘Ik dacht erover om te stoppen. Vrienden en familie zeiden: pak jezelf bij elkaar. Bij TOP Oss trof ik een trainer die keihard trainde, we haalden de play offs. Nu trek ik die lijn door. Ik had het mezelf nooit vergeven als ik gestopt was, anderen hadden mijn nek omgedraaid. Je moet opstaan. Ik ben dus toch een vechter, een bijter.’

Nu leidt de middenvelder met het voorkomen van een hooligan en de oogopslag van een puppy de oude dame Sparta in een tango naar vooralsnog ongekende hoogten: de gedeelde tweede plaats. ‘Voorronde Champions League,’ grapt Van Stee.

Er is een degelijk blok achterin en veel snelheid en techniek voorin en daar tussenin dus Smeets in een Zidane-achtige rol. Samen met Auassar is de nieuwkomer captain van Sparta.

Nee, het is niet alsof hij ineens door een toverstaf is geraakt. ‘Man, ik heb een hele hoop gedaan, allerlei mental coaches gehad, gelezen, dingen bezocht, letterlijk alles aangegrepen om beter, zekerder te worden.’

Waar hij vroeger dacht: kan ik dit wel aan, durft hij nu al verder te denken. Wie weet wordt hij later bij zijn favoriete club Ajax om andere redenen herinnerd dan als die speler die ze een landstitel kostte. ‘Hoeveel jongens zijn op 29-, 30-jarige nog international geworden? Ik richt me eerst op Sparta. Maar er zijn genoeg voorbeelden. De grootste factor ben ikzelf. Ik voel me eindelijk echt fit, fijn, zit op mijn plek. Maar ik wil een uitdaging hebben, een doel.’

Dus waarom niet het hoogste? ‘Ik moet het proberen.’