Bryan Linssen houdt drie spitsen op de bank bij winnend Feyenoord

Bryan Linssen scoort de 2-0 voor Feyenoord in het duel met Willem II. Beeld EPA

Bryan Linssen, die het zo moeilijk had in zijn eerste jaar bij Feyenoord, staat na een tussensprint op zes goals in de eredivisie. Hij is gewoon vertrouwen blijven houden in zichzelf. De Limburger is altijd bezig, immer lastig voor tegenstanders. Hij rent en vliegt over het veld, hij is vervelend soms, met irritante overtredingen.

Hij schiet, zet voor en rondt af. Nee, alleen niet tegelijk, al zou hij dat graag willen. Hij kan ook uitstekend koppen, ondanks 1,70 meter, zoals hij zondag weer deed bij de 2-0, na de geschepte voorzet van Jens Toornstra. Bijna diagonaal gekopt, geplaatst. Keurig doelpunt.

Ze vroegen trainer Dick Advocaat zondag na de 5-0 tegen Willem II iets over de cv’s van de andere spitsen te vertellen. Hij keek op in verbazing. Cv’s, wat? Nee, dat zei hem niks. ‘Als je niet presteert, speel je niet.’ En dus is Linssen spits en zit Nicolai Jørgensen op de bank, de landskampioen van 2017 die sindsdien een vreemde loopbaan van blessures beleeft in Rotterdam.

Lucas Pratto, de met veel bombarie aangekondigde Beer uit Buenos Aires, is eigenlijk al afgetest als ongeschikt. En Robert Bozenik, de fanatieke jager op doelpunten, de publieksspeler pur sang, is in de wereld zonder publiek net hersteld van een blessure, doch ook nog niet goed genoeg. ‘Als hij zo blijft spelen, is de keuze niet moeilijk’, aldus Advocaat, over Linssen dus.

Bryan Linssen is de eerste keuze van trainer Dick Advocaat. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Belabberd tot de rust

Linssen was weer overal in de aanval, hij scoorde dus, gaf een assist en schoot tegen de paal, al speelde Feyenoord belabberd tot de rust. Gelukkig voor de Rotterdammers is Willem II de labiliteit zelve. De ploeg stortte totaal in na één doelpunt van Feyenoord kort voor rust. Van Europees deelnemer tot degradatiekandidaat, dat is het bijzondere verhaal in Tilburg, en dat zal niet veranderen nu Zeljko Petrovic sinds een paar weken trainer is, als opvolger van de ontslagen Adrie Koster. Petrovic won vorige week van Emmen, maar van Emmen wint bijna iedereen. Het zal erom spannen of Willem II in de eredivisie blijft, wetende dat de onderste twee rechtstreeks degraderen.

Al had Willem II in de eerste helft best een voorsprong kunnen nemen, het zij gezegd. In de Kuip, waar het hevig dooide, leek het spel van Feyenoord tot de rust nergens op. Niemand verwachtte nog de 1-0 in blessuretijd, de inleiding voor drie doelpunten in een minuut of zeven, de rust niet meegerekend. Na een spetterende combinatie scoorde uitblinker Toornstra.

Advocaat, met zijn grootste zege in dienst van Feyenoord, zag na rust vreugde en spelplezier. Mooie doelpunten ook, na soepele combinaties. Feyenoord blijft in de schaduw meedoen om de tweede plaats en speelt woensdag de kwartfinale van de beker bij Heerenveen, in zekere zin de belangrijkste wedstrijd in het volle programma, want wie de beker wint, plaatst zich rechtstreeks voor de Europa League, en dat is de ware ambitie voor Feyenoord. Mocht Feyenoord winnen, dan volgt de halve finale thuis tegen Ajax, waarbij Advocaat zijn afkeuring uitsprak vanwege de loting vooraf.

Mysterieuze voetblessure

Feyenoord had niet alleen drie centrumspitsen op de bank, ook doelman Nick Marsman was daar weer te vinden. Want Justin Bijlow is terug. Hij ontbrak sinds november met een wat mysterieuze voetblessure, die hem ook een mogelijk debuut in Oranje kostte. Hij coachte overal hoorbaar in het stadion en had een paar fraaie reddingen in de eerste helft, toen Feyenoord de mindere was.

Advocaat: ‘Marsman heeft het voortreffelijk gedaan, maar Bijlow was bijna keeper van het Nederlands elftal voor zijn blessure. Hij is mijn eerste keeper.’ Bijlow toonde zich verheugd. Aan Oranje denkt hij voorlopig niet. ‘Eerst presteren bij Feyenoord. Ik bekijk het wedstrijd voor wedstrijd.’

Misschien had Willem II voor rust de voorsprong verdiend, en mogelijk was het ook pech omdat de wegen van de VAR weer ondoorgrondelijk waren. Spits Kwasi Wriedt wilde de bal inschieten en kreeg een forse zet in de rug van Tyrell Malacia, maar scheidsrechter Kamphuis deed niets en de VAR wilde van geen ingrijpen weten.

Daarop scoorde Jens Toornstra na een flitsende aanval in de blessuretijd van de eerste helft, en besliste Feyenoord de wedstrijd in vijf minuten na rust, door de fraaie kopbal van Linssen en een intikker van Luis Sinisterra na een prachtige aanval. Steven Berghuis uit een strafschop en invaller Orkun Kökcü met een fraai schot lieten de score oplopen naar 5-0, tot zichtbare en hoorbare tevredenheid van Advocaat.