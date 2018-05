Brunel wint weer belangrijke etappe in Volvo Ocean Race

Halverwege de Volvo Ocean Race, nu drie maanden geleden, werd een Nederlandse eindoverwinning weinig kans gegeven. Team Brunel bezette de vierde plek in het tussenklassement met 20 punten, terwijl de Spaanse boot Mapfre er al bijna twee keer zoveel had verzameld. Maar in de daaropvolgende drie etappes heeft Brunel een spectaculaire inhaalslag gemaakt.

Dinsdagochtend vroeg wonnen schipper Bouwe Bekking en zijn bemanning de etappe van het Amerikaanse Newport naar het Britse Cardiff, de derde en laatste oceaanoversteek waarin tijdens deze zeilrace rond de wereld dubbele punten waren te verdienen.

Brunel staat nu op 57 punten, virtueel twee punten achter Mapfre (die vermoedelijk als vijfde in Cardiff finisht) en drie punten achter koploper Dongfeng (die als derde in de haven wordt verwacht). Er zijn nog twee, relatief korte, etappes te gaan, van Cardiff naar het Zweedse Gotenburg en van daar naar Den Haag.

Kans op eindzege gegroeid

Dit is al de achtste keer dat Bekking aan de Volvo Ocean Race meedoet, maar hij heeft die nog nooit op zijn naam weten te schrijven. Er is een gerede kans dat dit hem nu wel gaat lukken: in de laatste drie etappes won Brunel twee keer en werd het team een keer tweede.

Mede dankzij de kennis van de bemanningsleden Peter Burling en Kyle Langford, die de America’s Cup zeilden, weet het team de afgelopen drie maanden meer snelheid uit de boot te persen dan de concurrentie.

De etappe van Newport naar Cardiff was een van de ongewoonste tot nu toe, omdat de teams al vroeg na de start een verschillende kant opgingen. De grootste concurrenten van Brunel, Mapfre en Dongfeng, kozen een kortere noordelijke route met minder wind. Brunel en de tweede Nederlandse boot, Team AkzoNobel, gingen voor een langere zuidelijke route met meer wind.

Team Brunel (rechts) tijdens de start van de negende etappe van Newport naar Cardiff. Foto AFP

Snellere omweg

Uiteindelijk bleek die omweg het snelst. Mapfre en Dongfeng (met de Nederlandse Carolijn Brouwer aan boord) kwamen flink achter te liggen, al wist de laatste nog naar de derde plek te zeilen door Vestas 11th Hour Racing te passeren.

Brunel had vanaf het begin van de etappe aan de leiding gelegen, maar moest de koppositie tijdens twee dagen met stormachtige wind afstaan aan AkzoNobel. De boot van schipper Simeon Tienpont ging zo hard dat het team een record behaalde: het zeilde 602,51 zeemijl (bijna 1.116 kilometer) in 24 uur.

Het vorige afstandsrecord in de Volvo Ocean Race, 596,6 zeemijl, stond al tien jaar op naam van het team Ericson 4, dat werd geschipperd door de Braziliaan Torben Grael. Zijn dochter Martine maakt nu deel uit van de bemanning van AkzoNobel. ‘Natuurlijk is Martine opgewonden’, zei Tienpont na het breken van het record. ‘Ze kan haar vader nu aan de eettafel ‘Kapitein Langzaam’ noemen.’

Fel gevecht

Brunel wist AkzoNobel afgelopen maandag echter weer in te halen, maar slaagde er niet in de Nederlandse concurrent van zich af te schudden. De twee boten gingen vlak achter elkaar Bristol Channel in, waar ze het getij tegen kregen. Door de harde stroom daar en een zwakke wind werden ze geregeld achteruit gezet. Er ontspon zich een fel gevecht, waarin de teams om beurten op kop lagen.

Brunel was uiteindelijk tactisch sterker in een kruisrak, waardoor de boot om 04.39 uur Nederlands tijd als eerste over de finishlijn bij Cardiff ging, vier minuten later gevolgd door AkzoNobel. ‘We verdienden het na wat er gebeurde in Newport’, zei Bekking. Toen verloor zijn team de koppositie in de laatste meters voor de finish aan Mapfre.

Het team van schipper Tienpont had de etappe naar Cardiff willen winnen om nog zicht te houden op een podiumplek in Den Haag. AkzoNobel komt door de tweede plek in deze dubbel tellende etappe op 48 punten. De boot behoudt de vierde plaats in het tussenklassement.