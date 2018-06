Brunel pakt weer etappe en heeft nu kans op eindzege in Volvo Ocean Race

Team Brunel heeft donderdagavond de tiende etappe in de Volvo Ocean Race gewonnen van het Britse Cardiff naar het Zweedse Gotenburg. Schipper Bouwe Bekking en zijn acht-koppige bemanning hebben daardoor een reële kans om in de elfde en laatste etappe naar Den Haag de eindoverwinning te pakken.

Brunel finishte om kwart voor elf Nederlandse tijd. Mapfre kwam slechts twee minuten later over de eindstreep. De derde kanshebber op de eindzege, Dongfeng, werd vierde. Brunel moest deze twee teams in de etappe naar Gotenburg verslaan om nog zicht te hebben op de eindoverwinning in deze zeilwedstrijd om de wereld, die acht maanden geleden is begonnen. De tweede Nederlandse boot, Team AkzoNobel van schipper Simeon Tienpont, kwam als derde in Gotenburg aan, maar heeft geen kans meer op een podiumplaats aan het einde van de race.

Mapfre en Brunel hebben nu ieder 65 punten in het tussenklassement, Dongfeng 64. Dit Frans-Chinese team met de Nederlandse Carolijn Brouwer aan boord krijgt aan het einde van de race nog een bonuspunt; het is nu al vrijwel zeker dat Dongfeng de snelste zal zijn als de zeiltijden van alle etappes worden opgeteld. De facto hebben de drie teams dus eenzelfde puntenaantal als zij op 21 juni aan de korte en laatste etappe naar Den Haag beginnen.

Opgelucht

Bouwe Bekking was na de finish in Gotenburg opgelucht dat zijn team nu mee kan doen voor de beker die in Den Haag zal worden uitgereikt. Hij neemt al voor de achtste keer deel aan deze race en stond al vijf keer op het podium, maar heeft die nog nooit in handen kunnen houden.

‘De druk was er’, zei hij nuchter vlak na de finish. Hij zei steeds de overtuiging te hebben gehad, ‘met het kaliber mensen dat we hebben’, dat het zou lukken. ‘Het was ook een kwestie van geen gekke dingen doen. Je moet koel blijven.’

Zijn team is als een feniks uit de as herrezen. In de etappes in de eerste helft van de Volvo Ocean Race finishte Brunel respectievelijk als 6de, 4de, 4de, 5de en 6de. Daarna kregen ze vleugels en eindigden ze als 1ste, 2de, 1ste en nu weer als 1ste. Het snelheidsvoordeel dat Bekking en zijn bemanning nu al vier etappes hebben, moet de andere teams, die over precies dezelfde boot beschikken, radeloos maken.

Foto AFP

Afgelopen dinsdag, twee dagen na de start in Cardiff, leek Brunel nog in een geslagen positie te verkeren. Het Nederlandse team had een tactische gijp gemaakt die verkeerd was uitgepakt, waardoor het naar de een na laatste positie was afgezakt en een achterstand van 10,7 zeemijl (20 kilometer) op koploper Mapfre had opgelopen. Op de video’s die kort daarna aan boord waren gemaakt, zag de bemanning er zichtbaar terneergeslagen uit.

Het team wist zich evenwel bijeen te pakken en haalde in een ongelooflijke spurt alle vijf boten voor hen in. Mapfre werd donderdag rond het middaguur gepasseerd na een intens gevecht in windkracht zeven op de Noordzee. Het Spaanse team slaagde er lang in om het Nederlandse team benedenwinds van zich te houden, waardoor de zeilen van Brunel werden afgedekt en zij niet in staat waren om de Spaanse boot voorbij te steken. Maar de Nederlandse boot wist na ruim 1,5 uur zelf bovenwinds te komen en Mapfre achter zich te laten.