Brooks Koepka wint ook US PGA voor de tweede keer

Op de Bethpage Black Course leek het op het einde nog spannend te worden toen wereld nummer één Dustin Johnson heel dichtbij kwam en zijn achterstand van zeven slagen op zaterdag bijna goed maakte. Vlak voor het einde stond Johnson zelfs op -8 tegen Koepka op -9. Maar Johnson verspeelde zijn kansen met bogeys op hole 16 en 17. Ook Koepka moest een slag toegeven op de 17de en sloeg in het hoge gras op de 18de. Maar hij maakte toch zijn par en eindigde op acht slagen onder de baan.

Koepka kampte met de moeilijke omstandigheden waaronder een aantrekkende wind. Hierdoor haalden slechts zes spelers een score van onder par. Koepka zelfs scoorde zelfs vier bogeys op een rij. Zaterdag had Koepka nog voorspeld dat hij deze voorsprong niet meer zou kunnen weggeven. ‘Ik zit in de flow’, zo zei hij na afloop. ‘Ik heb zoveel zelfvertrouwen.’

Na rondes van 63, 65 en 70 slagen scoorde hij zondag echter zijn slechtste ronde met 74 slagen. Hij slaakte zondag ook een zucht van verlichting dat hij toch won met twee slagen voorsprong op Johnson en zes op vier spelers die de nummer drie plek deelde onder wie Jordan Spieth. Rory McIlroy eindigde als beste Europeaan als achtste.

Vier van de acht majors

Koepka heeft nu vier van de acht laatste majors gewonnen. Op The Masters die Tiger Woods in april won, werd hij tweede. Hij werd meteen de nieuwe nummer één van de wereld. Ook won hij twee miljoen dollar. In totaal bedroeg het prijzengeld van de tweede major van dit jaar 11 miljoen dollar. Joost Luiten krijgt daar met zijn 64ste plek 20 duizend dollar van.

De Nederlander sloot het toernooi af met zijn beste ronde. Hij ging rond in 70 slagen na een offday op zaterdag. Naast drie birdies maakte hij een bogey en een dubbele bogey, waarmee hij gelijk bleef aan de baan. Hij bleef daardoor op 11 slagen boven par staan. Zaterdag was hij nog een na laatste op plek 80.