Bronzen plak voor Irene Schouten op eerste olympische massastart

De achtervolging kwam maar weifelend op gang. Geen van de vrouwen durfde het initiatief te nemen. Het gewicht van de wedstrijd leek zich naar de schouders van Annouk van der Weijden te verplaatsen. Moest zij zorgen dat de koers in een sprint zou ontbranden voor sprintster Schouten? Dat was ondoenlijk voor Van der Weijden, die met kniepijn uit de halve eindstrijd was gekomen.



Het was een klein wonder dat Van der Weijden überhaupt de finale had bereikt. Toen in haar halve finale Ivanie Blondin halverwege ten aanval trok, schoof de Nederlandse slim mee met de Canadese en de Japanse Ayano Sato. Blondin stapte bij het uitkomen van de bocht op het beton van het middenterrein en klapte onderuit. Sato vloog erover heen en daarna Van der Weijden. Ze krabbelde snel op, maar keek inmiddels tegen een achterstand van 100 meter aan. Op eigen kracht dichtte ze het gat en nam daarna brutaal de kop. Uit veiligheidsoverwegingen trok ze zelf de eindsprint aan en ging overtuigend door.