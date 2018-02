Brons voor Lucinda Brand op WK veldrijden

Techniek

WK was meteen de laatste cross voor Marianne Vos

De renner van Sunweb is nog geen twee jaar serieus aan het veldrijden. Ze houdt van de uitdaging om in alle omstandigheden de fiets te beheersen. Het is ook nog eens een goede voorbereiding voor het wegseizoen. Ze weet ook dat haar techniek nog niet volmaakt is. Ze springt soms aan de verkeerde kant van haar fiets, ze stapt te vroeg of juist te laat af. 'Ik ben daarin niet de allerbeste, maar ook weer niet de slechtste.' Het volstond voor eremetaal, zaterdag in de Limburgse klei.



Voor zevenvoudig wereldkampioen veldrijden Marianne Vos was de teleurstelling groot. Ze reed rond op een voor haar ongewone plek. Ze moest in het middenveld de strijd aan de kop van de wedstrijd notabene volgen via de speaker. 'Het is balen. Er was nog een sprankje hoop dat ik goed zou zijn, maar ik voelde al snel dat het conditioneel niet genoeg was. Het was niet fijn om zo rond te hobbelen. Ik was helemaal kapot. Er zat echt niet meer in.' Ze was trots op het brons van Brand, maar, nee, ze was niet trots op zichzelf. Ze deinsde niet terug voor een harde conclusie: dit seizoen is mislukt. De WK was meteen haar laatste cross.