Brons voor Guusje Steenhuis op WK judo - waar de oogst nog wat schraal is

Guusje Steenhuis viert haar bronzen medaille tijdens de WK judo in Doha. Beeld AFP

Heel even sluit Guusje Steenhuis haar bruine ogen. Van opluchting, vermoeidheid, en uit euforie. Terwijl ze met haar blote voeten de judomat verlaat wordt de blijdschap om haar laatste overwinning steeds duidelijker op haar gezicht te lezen.

‘Oh my god’, zal ze kort daarna roepen voor de camera van de NOS. Drie WK-medailles prijken er nu op haar palmares. Ze was in het verleden al goed voor zilver en voor brons, in 2018 en 2021. Vrijdagavond kwam daar een bronzen bij.

De judoka in de klasse tot 78 kilogram is de nummer vijf van de wereldranglijst. Routinier ook, die drie jaar geleden op de Olympische Spelen in Tokio debuteerde met haar zevende plaats. Ze voelde zich sterk die ochtend. Had er een goede voorbereiding opzitten. Haar vertrouwen groeide.

Vastberaden stapte Steenhuis eerder op de dag in Doha de mat op. Haar passen kort, haar blik strak. Steeds weer, en elke keer moesten haar tegenstanders het vervolgens afleggen. Zelfs Alina Böhm, de vrouw die haar een jaar eerder in de EK-finale uitschakelde, kwam tekort. Haar zegereeks stokte toen Steenhuis in de halve finale de Française Audrey Tcheumeo trof en wist: dit gaat ‘een knokpartij’ worden. De Française staat bekend om haar kracht, is groot en gespierd en wist al vrij vroeg in de partij een punt te scoren, dat Steenhuis uiteindelijk de kop koste.

Steenhuis veranderde haar plan in de strijd om het brons. Tactisch judoën moest ze, tegen de Chinese Ma Zhenzhao, een tegenstandster langer dan zij, die ‘lastig te gooien is’. Hoe langer ze zijn, hoe moeilijker het is om tegenstanders goed vast te pakken en vervolgens de lucht in te werpen. Van de vijf eerdere duels had Steenhuis er vier gewonnen. Het kwam in Doha tot een verlenging, maar het tactische plan van Steenhuis had succes. Na drie strafjes ging de winst naar Steenhuis, die haar ogen sloot en uiteindelijk voor de camera van de NOS verzuchtte: ‘Je moet het toch maar weer even doen, en ik doe het gewoon weer.’

Met haar bronzen medaille maakte Steenhuis de deceptie van eerder op de dag bij de Nederlandse ploeg een beetje goed. Michael Korrel, de regerend Europees kampioen, man van WK-brons een jaar geleden en de grote kandidaat voor het podium in Doha, werd in zijn eerste partij van de dag verrassend uitgeschakeld. De 29-jarige judoka moest het na een strafje afleggen tegen de Hongaar Zsombor Veg in de klasse tot 100 kilogram.

Vrijdag was de zesde dag van de WK judo. Zaterdag is de laatste individuele dag, dan komen de zwaargewichten in actie, met bij de mannen Roy Meyer en debutant Jelle Snippe. Bij de vrouwen is het de beurt aan Karen Stevenson en Marit Kamps. Vooralsnog staat het aantal medailles voor Nederland op twee: naast het brons van Steenhuis bemachtigde ook Joanne van Lieshout woensdag brons in de klasse tot 63 kilogram.