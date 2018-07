Brons voor de Gouden Generatie van de Belgen op WK na zege op Engelsen

België is als derde geëindigd op het wereldkampioenschap voetbal. In Sint-Petersburg wonnen De Rode Duivels zaterdag verdiend met 2-0 van de Engelsen door een vroeg doelpunt van Thomas Meunier en een late treffer van Eden Hazard. Het is de hoogste kwalificering van België ooit. Doordat Romelu Lukaku niet tot scoren kwam, gaat de Gouden Schoen vrijwel zeker naar Harry Kane, tenzij Kylian Mbappé of Antoine Griezmann minimaal een hattrick scoort in de finale tegen Kroatië.

Het was de tweede keer dat beide landen elkaar troffen op dit eindtoernooi. In de groepsfase wonnen de Belgen met 1-0, maar toen hadden beide managers veredelde reserveteams opgesteld. Nu, in de strijd om het brons, liepen zeker aan Belgische kant de beste spelers op het veld. Dat betekende dat er negentien Premier League-spelers rondliepen, dat clubgenoten tegen elkaar streden. Stones tegen De Bruyne. Kane tegen Vertonghen. Jones tegen Lukaku. Loftus-Cheek tegen Courtois.

Maar het was een Paris St German-rechtsachter die na vier minuten spelen de score opende. Een dieptepass van Lukaku belandde bij Nacer Chadli die scherp voorzette, waarna Thomas Meunier de bal met zijn scheenbeen binnentikte. Het was de tiende Belg die op dit toernooi heeft gescoord, een record. Een groot verschil met de Engelsen die grotendeels afhankelijk zijn van Harry Kane - de gevreesde Tottenham-spits die nu al drie wedstrijden achter elkaar niet wist te scoren.

Het doelpunt was mede het gevolg van slap verdedigen door de Engelsen. De centrale verdedigers liepen verdwaald rond en Danny Rose dekte Meunier aan de verkeerde kant. België, spelend in het geel, leek meer zin in de strijd te hebben dan de Engelsen, die nog niet over de teleurstellende nederlaag tegen Kroatië heen leken te zijn. Bovendien beschikt België over wereldspelers die Engeland ontbeert. De Bruyne gaf les met zijn passes en Hazard deed hetzelfde met zijn dribbels. Vooral de Belgische counters waren fabelachtig.

In de tweede helft werd Engeland door het inbrengen van de Mancunians Marcus Rashford en Jesse Lingard actiever en gevaarlijker, maar tot een doelpunt leidde het niet; zelfs niet uit een hoekschop, penalty of vrije trap. Wel werd er een bal van de Belgische doellijn gehaald. De wedstrijd liet wederom zien dat Engeland een De Bruyne nodig heeft, een speler die een vijandelijke verdediging kan splijten. Jonjo Shelvey is zo’n speler, maar Gareth Southgate vond de middenvelder van Newcastle niet goed genoeg om naar Rusland mee te nemen.

Hoewel hun elftal uiteindelijk evenveel wedstrijden heeft gewonnen als verloren op dit toernooi (drie), kijken de Engelsen tevreden terug. Ook in 1990 zijn ze als vierde geëindigd. De hoop is dat ze over twee jaar de finale kunnen bereiken van het Europees Kampioenschap, dat op Wembley zal worden gehouden.

Het brons is een troostprijs voor de Gouden Generatie van België, die afgelopen weken de meeste doelpunten heeft gemaakt en de harten heeft veroverd van de neutrale kijkers.