Brons schaatsster De Neeling geeft kleur aan wereldbeker in Nagano

Sanneke De Neeling tijdens haar race op de 1.000 meter in Nagano. Ze werd derde. Beeld AP

De score is vergelijkbaar met die van begin december 2010. Toen werd er in Obihiro, ook in Japan, enkel gestreden op de sprintafstanden en was Jan Bos de enige Nederlander die het podium haalde met een derde plaats op de tweede 1.000 meter. Sindsdien werden er altijd vijf of meer medailles veroverd door de Nederlandse equipe.

Het gemis aan succes in Nagano kwam niet onverwacht. Veel schaatsers hadden zich afgemeld voor de reis naar Japan. Over twee weken staan de NK afstanden op het programma, met daaraan gekoppeld de selectie voor de WK. Het tijdsverschil van acht uur met Japan en de bijkomende jetlag werden door velen als te veel van het goede beschouwd.

De internationale schaatsunie ISU had bovendien de 1.500 meter uit het wedstrijdprogramma gelaten, waardoor het nog minder aantrekkelijk werd om deel te nemen. Toppers als Thomas Krol, Kjeld Nuis, Patrick Roest, Ireen Wüst en Jorien ter Mors vonden het beter om een trainingsstage in te plannen.

Slechts negen vrouwen en elf mannen wilden wel en waren volgens schaatsbond KNSB goed genoeg om Nederland te vertegenwoordigen. Het waren, op de gebroeders Mulder en Otterspeer na, allemaal twintigers en zelfs enkele tieners. Zo selecteerde bondscoach Jan Coopmans voor de ploegenachtervolging bij de mannen Beau Snellink (18), Harm Visser (19) en Jordy van Workum (19). Visser en Van Workum reden ook de massastart.

Voor de kleine en relatief onervaren Nederlandse selectie viel het aantal medailles nog mee. Wereldkampioen Verbij (25) behaalde, nog wat onwennig op nieuwe ijzers, een keurige tweede plaats op de kilometer, gevolgd door een sterke Otterspeer (31). Hun prestaties lagen in de lijn der verwachting.

Opvallend was vooral het optreden van De Neeling. Op vrijdag had zij, op gang getrokken door Michelle de Jong (20) en Dione Voskamp (22), de Nederlandse overwinning op de teamsprint veiliggesteld met veruit de snelste slotronde (28,95) van het veld.

Een dag later liet ze zien dat die laatste ronde geen toevallige uitschieter was. Op de 1.000 meter veroverde de 23-jarige sprintster de eerste individuele WB-medaille uit haar carrière. Ze was een ruime halve seconde langzamer dan winnares Brittany Bowe (1.14,34), maar in honderdsten even snel als Miho Takagi: 1.14,89. In de duizendsten bleek de Japanse net wat rapper en dus kreeg de Nederlandse geen zilver, maar brons.

Voor De Neeling, die anderhalf jaar geleden de succesformatie van Jac Orie verruilde voor de Friese gewestelijke ploeg, werd haar keuze om wel naar Nagano te gaan en geen trainingsperiode in te bouwen bevestigd. ‘Ik heb ook wel zitten twijfelen’, vertelt ze over de telefoon. ‘Iedereen ging op trainingskamp, maar ik voelde me heel fit en ik heb sowieso niet veel last van jetlags. Bovendien vind ik het heel vet om in Japan te rijden.’

Tussen het reizen en de wedstrijden door, vond De Neeling genoeg tijd om ook te trainen en zich voor te bereiden op de nationale afstandskampioenschappen. In het weekeinde van 27 tot en met 29 december wil ze zich op de 500 en 1.000 meter voor de EK en WK afstanden plaatsen.

En waarom niet, ze is in vorm. ‘Dat merkte ik goed bij de laatste ronde op de teamsprint. Het was echt een opsteker om te merken dat ik in conditie ben.’ De bronzen plak op de 1.000 meter versterkte dat gevoel nog meer, zeker omdat het deelnemersveld op die afstand op volle oorlogssterkte was. ‘Dat geeft een extra goed gevoel omdat ik deze medaille niet alleen gewonnen heb omdat er niemand was.’