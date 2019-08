Brons op EK slechts troostprijs voor Nederlandse hockeyers

Jeroen Hertzberger van Nederland in duel met Martin Haner van Duitsland tijdens de troostfinale op het Europees kampioenschap hockey. Beeld ANP

Huiswerk heeft bondscoach Max Caldas meer dan voldoende. Tegen Spanje bleek het fundament onder de ploeg opnieuw brozer dan werd gedacht. Na het echec op de Spelen van Rio met een vierde plaats kondigde Caldas een cultuuromslag aan, maar deze generatie blijft mentaal kwetsbaar. Het duel om de derde plaats met Duitsland moet als een strafcorvee hebben gevoeld.

In tegenstelling tot de halve finale tegen Spanje opende Nederland nu wel scherp en werd Duitsland achteruit gedrukt. Jeroen Hertzberger beleefde een frustrerend EK, waarin hij zijn machteloosheid geregeld etaleerde. Tegen Duitsland toonde de aanvaller van Rotterdam eindelijk zijn klasse met een ragfijne pass op Björn Kellerman, die bal op de juiste snelheid kreeg aangeboden. De bekroning met de forehand van Kellerman mocht er ook zijn: 1-0.

Het gehele toernooi loerde Hertzberger op een doelpunt, hij kreeg hem pas in de slotfase tegen Duitsland na een strafbal. Groot was echter het contrast tussen kwart 1 en 2, toen doelman Sam van der Ven rehabiliteerde zich voor zijn kostbare misser bij de eerste strafcorner voor Spanje in de halve finales.

De 29-jarige Van der Ven had Blaak afgelost in het tweede kwart, waarin het Nederlandse team weer opzichtig kraakte. De Duitse dominantie vertaalde zich in vijf strafcorners, maar de cornerdefensie van het Nederlandse team was beter op orde dan tegen Spanje.

En Van der Ven onderscheidde zich met knappe reflexen, bij de tweede strafcorner voor Duitsland pareerde hij twee inzetten van specialist Windfeder. Van der Ven ontrafelde ook een Duitse variant, waarbij de bal werd afgelegd op Linnekogel. Na een prachtige steekpass van Oruz stond Hellwig alleen voor Van der Ven, ook nu capituleerde de Nederlandse doelman.

Na het ‘Haagse’ kwartiertje van HGC-doelman Van der Ven mocht Tom Grambush in het derde deel de zesde strafcorner nemen voor Duitsland. Ook Blaak ranselde de bal met de handschoen uit het doel, Van der Ven kreeg in kwart vier assistentie van de videoscheidsrechter die een Duitse treffer annuleerde.

Het blijft een bizarre roulette met de keepers. Bondscoach Caldas zweert bij de snelle aflossing, zijn ex-vrouw en collega Alyson Annan laat haar keepers Veenendaal en Koning meestal één helft – twee kwarten – spelen. Toch lijkt het raadzaam om in de aanloop naar de Spelen van Tokio voor een vaste keeper te kiezen, al zeggen Van der Ven en Blaak niet te worden geremd door hun duobaan. Toch oogden ze onzeker in de halve finale tegen Spanje.

De hockeyers waren zaterdagavond in elk geval efficiënter dan Duitsland dat ook na rust maar niet de beslissende eindpass vond. En 0 uit 8 strafcorners was een deprimerend percentage. Prompt manifesteerde Mirco Pruyser zich weer als de klassieke goaltjesdief met een knappe tip-in: 2-0.De spits van Amsterdam is nog te weinig bepalend geweest in de grote wedstrijden, maar hij heeft vaak aan één kans genoeg.

Nederland had het groepsduel met Duitsland ook al gewonnen (3-2), zaterdagavond kon ook Mink van der Weerden het chagrijn een beetje van zich afslaan. Hij legde al zijn gram in de laatste strafcorner, toen de Duitse keeper Aly een granaat langs zich heen zag vliegen: 4-0. Met frisse tegenzin namen de Nederlandse hockeyers de bronzen medailles in ontvangst, voor die kleur deden ze het niet bij het EK.

Ze weten zelf ook dat de totale ontmanteling in de halve finale tegen Spanje om een scherpe evaluatie schreeuwt.