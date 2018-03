Brons op 1.000 meter maskeert mager WK van Sjinkie Knegt

Was hij op de Spelen wel sterk maar niet zo slim, in Montréal was hij beide niet. De 28-jarige Fries oogde vermoeid en slordig. Op zaterdag plaatste hij zich op zijn lievelingsafstand, de 1.500 meter, niet eens voor de finale.



In het algemeen klassement na vier afstanden kwam Knegt niet verder dan de achtste plaats. Dat was een vertekenend resultaat, omdat hij zich rustig hield in de superfinale over 3 kilometer. Op dat onderdeel is geen afstandstitel te verdienen, alleen punten voor het klassement. Knegt spaarde zich voor de relay, die een uurtje later op het programma stond. Dat mocht niet baten. Hij kon op het teamonderdeel niet herhalen wat hij in 2014 op dezelfde ijsbaan wel kon.