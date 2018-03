Broers Ronald en Michel Mulder deelnemer én toernooidirecteur bij WK inlineskaten

'We hebben nu even een korte rustperiode', zegt Michel Mulder, de olympisch kampioen 500 meter van Sotsji. Ronald werd in 2014 derde op die afstand. 'Daarna richten we ons op het skeeleren. Het heeft tijd nodig om de overstap vanuit het schaatsen weer te maken.' Over hun schaatstoekomst heeft de tweeling geen zekerheid. De Mulders beschikken over een aflopend contract bij de schaatsploeg Plantina. De verbintenis van Ronald loopt op 31 maart af. Michel dreigt een maand later zonder ploeg te zitten. 'Dit is zeker geen fijne periode', zegt Ronald. 'Het is een onzekere tijd voor ons.'



Ze zijn in afwachting van de ploegleiding, die met Plantina in gesprek is over een nieuwe periode van sponsoring. Mocht de producent van voedingssupplementen definitief afhaken, dan moet het team op zoek naar een nieuwe sponsor. 'Met een aantrekkende economie en goede kijkcijfers, zou je verwachten dat het vinden een sponsor geen probleem hoeft te zijn', zegt Michel. Het tegendeel blijkt waar, hoewel er ook genoeg geluiden klinken dat het vanzelf wel goed komt. 'Maar ik hou niet zo van die instelling', zegt Ronald. 'Dat past ook niet bij topsport. Ik hoop dat we snel duidelijkheid krijgen.'