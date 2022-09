Broers Alfred en Dick Schreuder; eerste met Ajax en PEC Zwolle

Ajax coach Alfred Schreuder vorige maand tegen Sparta in Rotterdam. Beeld ANP

Ze noteren perfecte cijfers. Kampioen Ajax in de eredivisie. Het gedegradeerde PEC Zwolle in de eerste divisie. Alles gewonnen. Vijf gespeeld, vijftien punten dus. Koploper, vanzelfsprekend. Zelfs het doelsaldo is identiek: 16-3 (Ajax) om 17-4. ‘Haha, dat had ik nog niet eens gezien’, zegt Alfred. ‘Grappig.’

Ze volgen elkaar nauwgezet. Alleen: bij elkaars wedstrijden kijken, is soms lastig in te passen in het programma, maar de broers zijn ook als vrienden, met veel onderling contact. Dick Schreuder: ‘We bespreken veel met elkaar, al word je nu opgeslokt door je eigen team en je eigen werk.’ Alfred: ‘We zijn in zekere zin ouderwets. We houden allebei van duidelijkheid, van een directe wijze van communiceren met spelers.’

PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder. Beeld Pro Shots / Wouter Dill

Het nieuws over de koppositie kan nooit aan ze voorbijgaan. In een familie app met 27 leden, neven en nichten vooral, is de laatste tijd na het weekeinde altijd de aangepaste, handig geknipte stand te vinden. De eerste vijf van beide competities, geplukt van teletekst, met commentaar van de familie. Zo van: ‘Het was weer een leuk weekeinde, mannen.’

Dick Schreuder (51): ‘Dat is superleuk. Qua familie, en speciaal voor onze ouders natuurlijk. Ze zijn zeer trots op ons. Het is een prachtige samenloop. Verder is het een momentopname. Als vakman kijk ik vooral naar de langere termijn.’ Het doel van allebei is: kampioen worden. Nu is het vooral genieten van het moment. Alfred: ‘Het is heel bijzonder om die app te volgen. Er zitten veel Feyenoorders in onze familie, en ook veel Ajacieden.’

Geboorteplaats Barneveld

Alfred Schreuder woont nog steeds in zijn geboorteplaats Barneveld, zijn broer in Diemen. De broers waren voorheen prof en voorbestemd voor het trainerschap. Ze zijn denkers over voetbal, protagonisten van aanvallend, dominant spel. Dick Schreuder moest alleen twaalf jaar wachten alvorens hij welkom was op de cursus voor het hoogste diploma, nodig voor het hoofdtrainerschap in het betaald voetbal. Dat was best frustrerend, omdat hij hogerop wilde, ook als zelfstandig trainer.

Vorig seizoen kreeg hij de kans, als gediplomeerde. Althans, hij nam de bijna onmogelijke opdracht aan om PEC Zwolle in de eredivisie te houden, dat onderaan bungelde met zes punten. Het lukte bijna, dankzij een geweldige inhaalrace, gelardeerd met 21 punten. Hoewel hij onlangs met Fortuna Sittard sprak, dat een opvolger zoekt voor de ontslagen Sjors Ultee, bleef hij in de eerste divisie bij PEC, dat hem de kans gaf om zich te profileren. De selectie ververste bijna volledig, maar PEC staat bovenaan.

‘Ik ben megatrots op Dick’, zegt Alfred Schreuder. ‘Hij heeft altijd geduld gehouden, hoe moeilijk dat ook was. Hij is vier keer afgewezen voor de hoogste trainerscursus van de KNVB. Dat was nogal kortzichtig van de bond, in mijn ogen. Gelukkig is hij een harde werker, een vechter ook. In zijn tijd bij Katwijk werkte hij ook nog in de bouw, terwijl hij toen al een van de betere trainers was volgens mij.’

Meerdere trainersdiploma’s

Alfred is al meer gelauwerd en gelouterd als trainer, mede omdat hij eerder toegang kreeg tot de hogere regionen van de sport. Hij voetbalde tot zijn 36ste, haalde tijdens zijn loopbaan als speler al meerdere trainersdiploma’s en kon dankzij werkgever FC Twente snel hogerop. ‘Als je bij een profclub werkt, gaat het sneller. Dick was al vroeg afgekeurd als voetballer.’ Alfred Schreuder was onder meer hoofdtrainer bij Hoffenheim, met Dick als assistent. Vorig seizoen werd hij kampioen met Club Brugge, waarna Ajax hem aantrok als opvolger van Erik ten Hag, wiens assistent hij was in het gouden seizoen 2018-2019.

Dick Schreuder: ‘Iedere Nederlandse trainer wil een keer trainer zijn van Ajax, Feyenoord of PSV. Als het lukt om daar te werken, heb je toch iets goed gedaan. Dan mag je laten zien hoe lang je het op dat niveau kunt volhouden.’ Ze hebben trouwens nog een groepsapp, met de derde broer: Bart, 39 jaar, trainer van SDV Barneveld, uit de vierde divisie. Dit zijn de verzachtende omstandigheden: er zijn pas twee duels gespeeld en Bart Schreuder leverde vorig seizoen een topprestatie door te promoveren met de relatief kleine club, maar na twee nederlagen staat hij laatste momenteel.